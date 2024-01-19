ИГН АлтГУ объявляет о старте международного творческого конкурса, посвященного 150-летию Николая Рериха

Институт гуманитарных наук Алтайского государственного университета к 150-летию со дня рождения художника, общественного деятеля, археолога, путешественника, академика Императорской Академии художеств Николая Константиновича Рериха , которое отмечается в этом году, организует международный конкурс живописи, графики, декоративно-прикладного искусства «Путь Рериха», нацеленный на повышение интереса детей и юношества разных стран, а также их наставников к творческому осмыслению духовно-культурных идей великого российского мыслителя.

На протяжении всей своей жизни художник создал около 7000 тысяч картин, многие из которых хранятся в самых известных музеях мира. Николай Рерих является автором идеи и инициатором Пакта Рериха – первого в истории международного договора о защите культурного наследия, основателем культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя Мира». Во время длительных экспедиций в Китай, Индию, Тибет, Монголию и на Алтай он изучал местный фольклор, культуру разных народов, искал редкие манускрипты. В своих философских очерках Рерих создает новую концепцию культуры, которая вместе с его идеями чрезвычайно актуальны и в настоящее время.

«Жизнь и творчество семьи Рерихов – это неиссякаемый источник мудрости и красоты, стремящийся примирить человечество с помощью любви к культуре. Творческое наследие Николая Константиновича до сих пор продолжает вдохновлять людей, пробуждая в них стремление к самосовершенствованию. Поэтому мы и приняли решение по-особому отметить юбилейный год Рериха: с одной стороны, подвигнуть молодое поколение к знакомству с наследием великого российского мыслителя, а с другой стороны дать возможность рериховской мысли продолжиться в работах конкурсантов. Надеемся, что в молодых сердцах наш конкурс зажжет негасимый огонек любви к творчеству и культуре, а, возможно, для кого-то станет стартовой площадкой для реализации своих талантов», – отметила директор института гуманитарных наук АлтГУ, доктор искусствоведения, профессор Лариса Нехвядович .

Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели, студенты высших и средних профессиональных образовательных учреждений, учащиеся образовательных учреждений, учащиеся дополнительных образовательных учреждений РФ стран ближнего и дальнего зарубежья.

Целями и задачами конкурса является: стимулирование приобщения к искусству как системе эмоционально-ценностных критериев; выявление и поддержка детей и молодежи, обладающих творческими способностями, оказание помощи в раскрытии их потенциала; воспитание любви к творчеству, красоте, искусству.

Организаторы объявляют и о проведении конкурса эссе, посвященного творчеству Н.К. Рериха . Такого рода номинации очень редки, а поэтому востребованы у преподавателей теоретических дисциплин.

В рамках празднования 150-летия со дня рождения Николая Рериха институт гуманитарных наук помимо конкурса организует и ряд других мероприятий.

Так, например, студенты творческих направлений подготовки в преддверии юбилейной даты совершат ознакомительную поездку в музей Николая Рериха в Новосибирске. Еще одно мероприятие ИГН АлтГУ организует в галерее Universum в феврале этого года. Это будет открытая лекция преподавателей кафедры искусств Н.В. Гречневой и В.И. Бочковской «Алтай – Гималаи. Путь Николая Константиновича Рериха».

После подведения итогов конкурса (в апреле 2024 г.) дипломы победителям будут вручены в торжественной обстановке в художественной галерее Universum института гуманитарных наук Алтайского государственного университета.

Институт гуманитарных наук

Взято отсюда.

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