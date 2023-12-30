ИГН АлтГУ приступил к реализации новой программы ДПО «Основы бережливого производства»

Институт гуманитарных наук Алтайского государственного университета приступил к реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Основы бережливого производства», где в качестве индустриального партнера ИГН впервые выступило крупное предприятие химической промышленности России – АО «Кучуксульфат».

Для ИГН АлтГУ это новое направление в работе с индустриальными партнерами, и важный шаг в реализации программ дополнительного профессионального образования, осваивающих актуальные и востребованные на сегодняшний день области дополнительной подготовки специалистов.

«Тема бережливого производства на государственном уровне обкатывается уже несколько лет. В частности, около 6 лет у нас в стране реализуется Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», в основе которого и лежит использование инструментов и методов бережливого производства, – уточняет бизнес-тренер по развитию производственных систем Андрей Алексеевич Савин . – Одна из главных целей системы бережливого производства – это сокращение времени протекания процесса. В случае с «Кучуксульфатом», производственного процесса. Это важно во всех отношениях, поскольку чем короче производственный процесс по времени, тем он дешевле и более конкурентен. Время сокращается не за счет того, что люди начинают быстрее шевелиться, и не потому, что куплено более совершенное оборудование, а потому, что после анализа данного производственного процесса, который мы хотим улучшить, оптимизировать, сократить по времени, мы начинаем понимать, какие процессы создают ценность для потребителя, а какие следует устранить».

Программа повышения квалификации включает в себя не только теоретическую, но и практическую составляющие. Это занятия с выходом на производственную площадку, где отрабатываются те инструменты, что были получены во время учебных занятий.

«В рамках программы мы отрабатываем несколько инструментов. Например, такой, как картирование потока создания ценностей. Простыми словами, это выход на производственную площадку с тем, чтобы зафиксировать текущее состояние процесса. То есть команда специалистов, обучающихся по программе, фиксирует время протекания всех операций, которые есть в производственном процессе. Это отчасти похоже на фотографию рабочего дня, только здесь фокус внимания сосредоточен именно на процессе производства. Здесь нас в большей степени интересует материальный поток производства: сколько по времени заготовка лежит до начала обработки, сколько минут уходит на ее установку на станке, сколько ее обрабатывают, как долго затем она находится на складе и так далее. То есть мы определяем, в каких производственных моментах можно сэкономить время, без ущерба для безопасности, качества и себестоимости производства», – подчеркивает Андрей Алексеевич.

Преимущественная особенность данной программы – это ее практическая направленность. Здесь существует четкая связь между теорией и практикой.

По словам бизнес-тренера, визуально это выглядит как карта с условными типовыми обозначениями, с помощью которой рабочие команды, основываясь на данной графической информации, смогут проводить анализ и принимать соответствующие решения по оптимизации производственного процесса.

Первыми слушателями данной программы стали начальники цехов и мастера – в целом 20 представителей АО «Кучуксульфат», которые в ходе реализации проекта были обучены навыкам работы с базовыми инструментами бережливого производства.

Институт гуманитарных наук

Взято отсюда.

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