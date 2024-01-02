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Игнатов день: приметы и почему 2 января старались защитить дом от напастей

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Игнатов день: приметы и почему 2 января старались защитить дом от напастей

Православные верующие 2 января чтят память святого Игнатия Богоносца

2 января верующие чтят память святого Игнатия Богоносца. В народе этот день назывался Игнатовым или Оберегом дома.

В этот день святому Игнатию молились о защите дома от любых напастей. В деревнях было принято на Игната обносить вокруг дома иконы, чтобы защитить жилье от нечистой силы и уберечь семью от несчастий и голода. Кроме того, 2 января кланялись дому и хозяйственным постройкам чтобы выразить свое почтение. Считалось, что это поможет защититься от сглаза и сохранить в доме достаток и благополучие.

В народе Игнатия почитали как покровителя отчего дома, где человек вырос. К святому обращали молитвы, чтобы защитить жилище от всяческих напастей.

В этот день начиналось предпразднество Рождества, люди активно готовились к этому большому празднику. Так, женщинам полагалось провести большую уборку дома. Молодежь готовилась к колядованию: придумывала костюмы, разучивала песни.

По традиции на Игнатия обтрясали яблони от снега, чтобы они принесли хороший урожай. Считалось, что сильные морозы на Игната предвещали богатый урожай. Также примечали, что каков Игнат, таков и август. Считалось, что чем сильнее 2 января морозы, тем жарче будет лето.

Что можно делать 2 января

  • В этот день верующие служат молебны святому Игнатию Богоносцу, чтобы домашний очаг миновала стороной беда.
  • В этот день стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят окружающие – их советы могут сослужить хорошую службу в будущем.
  • На Игната рекомендуется избавиться от треснутой посуды, чтобы в течение года избежать финансовых затруднений.

Что нельзя делать 2 января

  • Нельзя пускать к себе домой нищих, старых и немощных – они могут оставить свои напасти в вашем жилище.
  • Давать в долг 2 января тоже не рекомендуется вместе с деньгами можно отдать свое счастье.
  • В этот день нельзя покупать обувь – в древности люди верили, что так можно укоротить себе век.

Приметы на 2 января

  • Человек, родившийся в Игнатов день, всю жизнь будет привязан к дому и семье;
  • Погода 2 января показывает, каким будет август. Если на улице метель, конец лета будет холодным, если ясно – летний месяц будет жарким и солнечным;
  • Если небо усыпано звездами, урожай будет богатым.

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Взято отсюда

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