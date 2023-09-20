Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Игорю Николаеву провели аортокоронарное шунтирование - ГОРНЯК22
22.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Объявления
Внимание ¡ Отключение электроэнергии в Горняке с 25 по 28 сентября 2023 года
Новости Алтай
Может ли в Алтайском крае начаться вторая пандемия
Новости Алтай
Нарушений нет: минздрав прокомментировал жалобы уборщиц Локтевской ЦБР
Новости Алтай
Сцена на воде и фото с Дедом Морозом. Пять необычных площадок Дня туризма
Новости Алтай
Барнаульцы повеселили водителей отжиманиями на переходе
Новости Алтай
Генпрокуратура Азербайджана: погибли шесть российских миротворцев, один пострадал

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье165 News
Новости Алтай1024 News
Новости Горняк222 News
Образование130 News
Общество282 News
Объявления79 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!

Игорю Николаеву провели аортокоронарное шунтирование

ГОРНЯК2201 mins

Медицина, капельница, больница Фото: unsplash.com

Николаев отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно, его состояние стабильно тяжелое, но операцию он перенес удовлетворительно

Певцу и композитору Игорю Николаеву провели аортокоронарное шунтирование, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, медики решились на это из-за диагностированного по снимкам нарушения кровоснабжения миокарда (закупорки сосудов).

Позже его переведут в обычную палату, еще через пару недель планируется выписка и реабилитация, сообщает источник.

Напомним, 15 сентября Игоря Николаева экстренно госпитализировали. Артист попал в больницу из-за проблем с сердцем – он пожаловался на боль в груди и ухудшение самочувствия. У композитора обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Добавить комментарий

Похожие новости