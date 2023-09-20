Игорю Николаеву провели аортокоронарное шунтирование - ГОРНЯК22

Медицина, капельница, больница Фото: unsplash.com

Николаев отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно, его состояние стабильно тяжелое, но операцию он перенес удовлетворительно

Певцу и композитору Игорю Николаеву провели аортокоронарное шунтирование, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, медики решились на это из-за диагностированного по снимкам нарушения кровоснабжения миокарда (закупорки сосудов).

Позже его переведут в обычную палату, еще через пару недель планируется выписка и реабилитация, сообщает источник.

Напомним, 15 сентября Игоря Николаева экстренно госпитализировали. Артист попал в больницу из-за проблем с сердцем – он пожаловался на боль в груди и ухудшение самочувствия. У композитора обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.