Игоря Николаева перевели в реанимацию
Певец находится в сознании, но состояние тяжелое
Кадр: YouTube-канал “Авторадио”
Певца Игоря Николаева перевели в реанимацию после обнаружения следов обширного инфаркта.
По данным Mash, врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние артиста. У него нарушена работа сердца, он в сознании и получает седативные препараты.
Родственников к 63-летнему композитору в палату не пускают.
Напомним, о срочной госпитализации Игоря Николаева стало известно 15 сентября. Отмечалось, что серьезные проблемы с сердцем возникли у него еще в январе. Тогда музыканта срочно госпитализировали и сделали операцию – поставили два стента. Однако вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве не сняли. Решение о новой операции примут уже на днях.