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Игоря Николаева перевели в реанимацию

ГОРНЯК2201 mins

Певец находится в сознании, но состояние тяжелое

Кадр: YouTube-канал “Авторадио”

Певца Игоря Николаева перевели в реанимацию после обнаружения следов обширного инфаркта.

По данным Mash, врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние артиста. У него нарушена работа сердца, он в сознании и получает седативные препараты.

Родственников к 63-летнему композитору в палату не пускают.

Напомним, о срочной госпитализации Игоря Николаева стало известно 15 сентября. Отмечалось, что серьезные проблемы с сердцем возникли у него еще в январе. Тогда музыканта срочно госпитализировали и сделали операцию – поставили два стента.  Однако вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве не сняли. Решение о новой операции примут уже на днях.

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