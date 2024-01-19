“Игра на разных полях”. Политологи – о кандидатах в президенты и прогнозах выборов

Эксперты прогнозируют рекордную явку за всю историю выборов. Причина – не только в СВО

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До мартовских выборов, когда россияне узнают имя нового президента, остается меньше двух месяцев. В бюллетень уже точно попадут три кандидата: либерал-демократ Леонид Слуцкий, выдвинутый “Новыми людьми” Владислав Даванков, коммунист Николай Харитонов. И, очевидно, действующий лидер Владимир Путин, который официально пока собирает подписи.

По прогнозам экспертов, этот избирательный цикл обещает стать самым мирным с точки зрения политического противостояния и рекордным по явке избирателей. Почему выдвинули именно этих кандидатов (и правда ли, что КПРФ “слила” кампанию), кто в итоге может попасть в бюллетень и чем эта кампания отличается от предыдущих – amic.ru поговорил с политологами и экспертами.

“Объединиться вокруг флага”

Все кандидаты, выдвинувшие кандидатуры на пост президента, настроены не на политическую борьбу, а на решение внутренних политических задач, заявила политтехнолог из Новосибирска Татьяна Косачева.

“В период СВО яркого политического противостояния, которое обычно происходит во время выборов, быть не должно. Это своего рода внутренний раскол страны: “Мы болеем за этих, а они – за других”. Сейчас борьба идет с коллективным Западом. Поэтому никакой интриги быть не может”, – отметила Косачева.

По ее мнению, нынешний избирательный цикл, выпавший на период СВО, будет носить, скорее, терапевтическую функцию.

“С точки зрения политической психологии для людей Путин являются гарантом того, что страна будет в безопасности, и она с ним победит. Это нормально – когда тебе страшно, идти к старшему и более мудрому товарищу за помощью”, – привела аналогию политтехнолог.

О спецоперации как главном факторе, который определит результат предстоящих выборов, говорит и заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС Санкт-Петербург, доктор политических наук Инна Ветренко. Она отметила особенность кампании: партии выдвинули не лидеров, а своих представителей.

“Единственный человек, который может занять пост президента и нести ответственность за все решения, – это тот, кто начал СВО и сам будет ее заканчивать. Это понимает и население – рейтинг Путина сейчас очень высокий. Поэтому это будет его триумфальная победа”, – уверенно заявила Ветренко.

Еще одна особенность избирательной гонки, по ее словам, заключается в позднем старте.

“Как правило, президентские выборы начинаются за год. Однако тогда еще никто не знал, кто будет выдвинут в отношении парламентских партий. Фамилии стали известно только за несколько месяцев до выборов”, – обратила внимание Ветренко.

Не победить, а решить свои задачи

Профессор кафедры философии и политологии АлтГУ, доктор политических наук Ярослава Шашкова напомнила, что участие в выборах – обязательная задача парламентских партий. Оно, во-первых, подчеркивает “степень их зрелости”, во-вторых, позволяет создать атмосферу конкурентности.

“Все партии, которые выдвинули кандидатов на пост президента в 2024 году, прекрасно понимают, что есть основной кандидат, который победит на этих выборах. Основная их цель – решить внутренние задачи”, – подчеркивает политолог.

75-летний депутат Госдумы Николай Харитонов, выдвижение которого от КПРФ стало для многих неожиданностью, по мнению Шашковой, будет выполнять функции самого возрастного кандидата. На его фоне Владимир Путин будет выглядеть выигрышнее, полагает она.

Эксперт подчеркнула: решение КПРФ не вести на выборы привычного всем главу партии Геннадия Зюганова может быть связано с его политическим будущим, которое может оказаться под вопросом, если партия получит плохой результат.

“Результаты Зюганова в президентской кампании могут послужить основанием для его отставки. Чтобы избежать этой ситуации, не были выдвинуты кандидаты, которые могли бы составить ему внутреннюю конкуренцию и стать потенциальной заменой лидера. Например, Николай Бондаренко. Харитонов же не претендует на лидерство в КПРФ и выглядит возрастным на фоне Путина”, – отметила Шашкова.

Она также обратила внимание, что часть сторонников и Путина, и Харитонова составляют пенсионеры, “которых можно мобилизовать под популярную сегодня в обществе идею СССР”. Однако электорат обоих политиков пересекаться в этой избирательной гонке не будет, уверена она.

“На фоне Харитонова, позиционирующего себя более левым и ярко ассоциирующимся с Советским Союзом, консерватизм Владимира Путина выглядит более прогрессивным”, – говорит она.

“Они будут играть на разных полях”, – уверена Шашкова.

Инна Ветренко подчеркнула: КПРФ, участвуя в этой избирательной гонке, прежде всего, желает остаться в информационном поле.

“КПРФ – парламентская партия, которая не выдвинет кандидата без согласия с администрацией президента. Но я совершенно не понимаю, на какой электорат рассчитывали коммунисты, когда его выдвигали. Боюсь, что при нем они растеряют даже “ядерных” сторонников”, – уверена Ветренко.

Что до остальных политических сил, выдвинутых крупными партиями, то их задачи в этой избирательной кампании эксперты оценили так:

лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – раскрутить собственное имя рядом с партией, закрепиться в общественном сознании как хозяин либерал-демократов после смерти Владимира Жириновского;

– раскрутить собственное имя рядом с партией, закрепиться в общественном сознании как хозяин либерал-демократов после смерти Владимира Жириновского; депутат Госдумы от “Новых людей” Владислав Даванков – поднять узнаваемость партийного бренда, который уступает остальным системным силам; аккумулировать электорат, который является умеренно оппозиционным, чтобы не возникло запроса на другую политическую силу.

Отметим, что Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов – пока единственные, кто официально получил регистрацию в ЦИК. А значит, точно попадут в бюллетень.

В регистрацию же самовыдвиженцев – а таких на выборы, помимо действующего президента Владимира Путина, напомним, заявились двое (блогер и бьюти-коуч Рада Русских и блогер Анатолий Баташев) – эксперты верят неохотно.

“Не все кандидаты от непарламентских партий смогут пройти сложную процедуру сбора подписей. Из самовыдвиженцев, думаю, кроме Владимира Путина, до состояния регистрации не дойдет никто”, – сделала прогноз Инна Ветренко.

“Явка будет рекордной”

Эксперты уверены, что явка на этих президентских выборах превзойдет предыдущие избирательные кампании. Главный фактор, позволяющий делать такие прогнозы, – спецоперация, провоцирующая объединение граждан вокруг главы государства и действующего политического курса, отмечают специалисты.

“Сейчас у нас идет сплочение вокруг флага. Голосованием люди будут выражать свою позицию относительно существующего курса. На участки могут прийти те, кто никогда не ходил, но сейчас имеет выраженную позицию согласия”, – отмечает политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Маргарита Вольхина.

На явку сыграет и организация многодневного и дистанционного электронного голосования, которое будет впервые использовано на выборах президента. ДЭГ, в частности, позволяет привлечь на участки новые электоральные группы, в том числе “малоголосующие”, подчеркивают собеседники.

“ДЭГ – возможность привлечь к голосованию, прежде всего, молодежь. А интерес этой группы к выборам такого уровня и так повышен – она участвует в них, руководствуясь принципом “проголосую по приколу, потому что интересно”. В этой кампании на явку будет работать все, она пройдет под слоганом “Легитимно и удобно”. Отсюда и различные механизмы: мобильное голосование, мобильный избиратель, передвижные пункты для голосования и т. д. Не исключено, что явка в этих мобилизационных условиях по привлечению избирателя может достигнуть 70%”, – прогнозирует политолог.

В то же время на явке может отрицательно сказаться отказ в регистрации журналистки и экс- депутата Ржевской областной Думы Екатерины Дунцовой, считает Шашкова. Политик должна была “аккумулировать вокруг себя всех несогласных”, и ее недопуск приведет к тому, что протестный электорат потеряет мотивацию идти на избирательные участки, что повысит процент Владимира Путина, отметила политолог.

Когда была самая высокая и низкая явка на выборах президента? Самая высокая явка была зафиксирована в первые выборы президента в июне 1991 года, когда на избирательные участки пришли 79,4 млн человек, или 74,6%. Меньше всего на избирательные участки пришли на выборах главы государства в 2004 году, когда явка составила 69,5 млн человек (64,3%).Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что в бюллетень попадут не более шести кандидатов. А сама избирательная кампания пройдет под флагом “мира и дружбы” и будет незаметной для большинства жителей страны.

Горняк22



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