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Игра на выпивание. Как можно и нельзя употреблять алкоголь, чтобы пережить Новый год

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Более половины россиян на новогодних праздниках пьют неправильно. Рассказываем об ошибках

Игра на выпивание. Как можно и нельзя употреблять алкоголь, чтобы пережить Новый год

Фото: unsplash.com

Проводы старого и встреча Нового года обязательно сопровождаются поднятием бокалов. Пить шампанское, водку или другие напитки в новогоднюю ночь так же уместно, как и слушать обращение президента. Утром многие не помнят, как прошло застолье, а кто-то даже оказывается на больничной койке из-за интоксикации организма алкоголем. Традиционно с 2 января в Алтайском крае количество таких пациентов в больницах увеличивается на 25-30%, рассказал на пресс-конференции главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава региона, кандидат медицинских наук Андрей Иванов. Специалист дал несколько советов, которые позволят вам сохранить здоровье и память и при этом не выглядеть в компании белой вороной.

Сколько можно и нельзя пить

Минимальную дозу алкоголя, которая не скажется на здоровье, ВОЗ определил уже давно: крепкий алкоголь – 150 граммов, сухое вино или шампанское – 200-250 граммов, некрепкое пиво – от 0,5 до 1 литра. Но, как показывает статистика, во время многодневных праздников 50% населения превышают безопасную дозу. Некоторые – в два или три раза.

Что известно об уровне алкоголизма в РФ? По статистике, злоупотребляют алкоголем в России 30% мужчин трудоспособного возраста. Половина населения употребляет его в умеренных дозах, которые не вредят здоровью. На малопьющих или совсем не пьющих приходится 10-12% россиян.

Останьтесь верными одному напитку

Нарколог Андрей Иванов советует выбирать один напиток, который вы будете пить на протяжении ночи.

“Не нужно смешивать и запивать водку пивом и наоборот. Выберите один напиток – это может быть крепкий напиток либо сухое вино. Его и употребляйте во время новогодних торжеств”, – рекомендует эксперт.

Если вы любите шампанское, лучше отдать предпочтение брюту либо сухому. Но главное – ни с чем не смешивать.

Не пить, а петь

Вторая ошибка, которую чаще всего допускают во время новогодних застолий, – низкая активность. И это еще один ухудшающий здоровье “новогодний” фактор.

“Зачастую что происходит: собирается большая компания, и в тесной комнате люди сидят обездвиженные долгое время. Еще и курят. Естественно, эти факторы будут усиливать состояние алкогольного опьянения. Сочетайте прием пищи и алкоголя с движением. Почаще выходите из-за стола, пейте, танцуйте, водите хороводы, проветривайте комнату. Если позволяет погода – выйдите на улицу, прогуляйтесь. Не нужно относиться к празднику как к карнавалу, главная цель которого побольше скушать и выпить”, – призвал Иванов.

“Между первой и второй промежуток небольшой” – популярная присказка при наливании бокалов также погубит ваш организм, продолжает медик. Эксперт советует делать перерывы между приемами алкоголя, чтобы продукты его распада не отравляли организм, а выводились.

“Тостов может быть много, но под каждый выпивать вовсе не обязательно”, – обращает внимание эксперт.

Не стоит смешивать алкоголь со сладкими напитками. Виски с колой – тоже плохая идея. Лучше запивать обычной водой. Также важно не садиться за стол голодным и перекусить перед застольем, отмечает медик.

Как избавиться от похмелья?

Если то, о чем мы писали выше, вы не прочитали, а наткнулись на эту статью уже “перепившим”, то вот вам несколько советов, которые помогут избавиться от похмелья:

  • дайте организму покой. Отлежитесь, отоспитесь;
  • пейте больше жидкости, как вариант – воду с лимоном;
  • употребляйте кисломолочные продукты (те, кто их переносит). Вернет к жизни вас бульон, глазунья, легкоусвояемая пища;
  • не злоупотребляйте напитками, богатыми кофеином – крепким кофе и чаем. Лучше пить морсы;
  • гуляйте на свежем воздухе. 40-минутная прогулка по лесу и контрастный душ оживят вас;
  • если вы перепробовали все и ничего не помогает – можно прибегнуть к таблеткам. При головной боли поможет панангин или препараты, содержащие янтарную кислоту.

Нарколог также не советует злоупотреблять банями и саунами, так как они окажут двойную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

“Чем болен, тем и лечись”, – такой совет тоже приведет вас в тупик, отмечает Андрей Иванов.

“Выпив алкоголь, человек почувствует облегчение, но потом эта пьянка плавно перейдет в другую. И человек снова находится в том же состоянии”, – резюмировал эксперт.

горняк

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