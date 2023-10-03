Игра началась. Россия наносит удар по Байдену

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. После масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риярдом котировки нефти устремились к 100 долларам за баррель. Кроме того, Россия запретила экспорт топлива. Пишет “Царьград”.

Один из фронтов противостояния России с коллективным Западом во главе с США – экономический. Так, например, прямо сейчас на наших глазах топливный кризис вновь охватывает Америку. Но что предшествовало событиям? Например, то, что Москва и Эр-Рияд сократили нефтедобычу, после чего котировки чёрного золота выросли до 100 долларов за баррель. Кроме того, Россия перестала поставлять топливо в страны мира, поскольку проблемы появились в собственном сельском хозяйстве.

В результате описанного ряда событий бензин в США взлетел в цене, равно как и дизельное топливо. Эту, прямо скажем, большую неприятность уже называют ударом России лично по Байдену в ходе предвыборной кампании. Однако понимать надо и другой факт: это не первый топливный кризис в США, и ничего для предотвращения очередной пиковой фазы сделано не было.

В Белом доме тем временем гадают, что делать. Как сбить цены на топливо внутри страны хотя бы сейчас, когда демократам нужно активно агитировать за своего кандидата? Пока ответа на вопрос нет. Да и резерв исчерпан. В результате прямо сейчас можно говорить о прямом риске рейтингу Байдена.

Фото: mk.ru

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Автор: vizitka01

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