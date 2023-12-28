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Игра, объединяющая поколения. Продолжаем подводить итоги новогоднего кубка АлтГУ

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Игра, объединяющая поколения. Продолжаем подводить итоги новогоднего кубка АлтГУ

20 декабря в мини-футбольном поединке в рамках «Турнира поколений» сборная команда студентов университета встретилась с командой выпускников и сотрудников вуза.

    • В очень напряженной и эмоциональной борьбе со счетом 9:7 победила команда старшего поколения.

    Анатолий Щербинин , игрок команды-победителя, выпускник ИЦТЭФ АлтГУ, поделился впечатлениями от игры:

    «Это замечательно, что есть возможность для проведения подобных турниров. Такие соревнования, как правило, всегда проходят в дружеской, веселой атмосфере. Приятно осознавать, что не только студенты, но и преподаватели и сотрудники нашего вуза находятся в хорошей физической форме и уделяют время на подобные мероприятия. Это действительно важно – поддерживать связь поколений! Спорт не только повышает имидж преподавателей, но и подает нашим студентам пример. Также не стоит забывать о традициях. В начале учебного года всегда проходил товарищеский матч между выпускниками и студентами Алтайского государственного университета. На мой взгляд, это потрясающее событие, и оно должно быть! Надеюсь, новогодний кубок станет еще одной хорошей спортивной традицией в АГУ».

    Взято отсюда.

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