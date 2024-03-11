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Играет на флейте и изучает законы. Как выглядит самая красивая девушка планеты

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В Мумбаи выбрали новую “Мисс мира”

Играет на флейте и изучает законы. Как выглядит самая красивая девушка планеты

“Мисс мира – 2023” Кристина Пышкова / Фото: AP/TASS

Конкурс красоты “Мисс мира – 2023” прошел на минувших выходных в Индии. Его победителем стала представительница Чехии Кристина Пышкова. Второе место заняла Ясмина Зайтун из Ливана.

Всего за корону боролись 112 девушек из разных уголков планеты. Помимо внешних данных, жюри оценивало творческие способности и навыки публичной речи. В одном из раундов участницы высказывали свои мысли на темы, которые обсуждались на последнем саммите “Большой двадцатки”, пишет “Сноб”.

Новой “Мисс мира” 25 лет, на сайте конкурса она указана как студентка, волонтер и международная модель. Получает степени в области права и делового администрирования. Владеет английским, польским, словацким и немецким языками. Открыла английскую школу для детей из малообеспеченных семей в Танзании. Также Кристина окончила художественную и музыкальную школы, играет на флейте и скрипке, рисует картины маслом. 

“Мисс мира – 2023” Кристина Пышкова / Фото: соцсети

город Горняк

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