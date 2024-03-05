Игроки «Динамо Барнаул» провели мастер-класс для учеников 125-й школы краевой столицы

Тренировка — часть федерального проекта «Футбол в школе». Благодаря ему в учебных заведениях открывают профильные секции.

Источник фото: Катунь 24

«Динамовцы» Виктор Хугаев, Иван Житников, Юрий Юдин, Алексей Гришаков и Даниил Зарецкий провели мастер-класс для учеников барнаульской школы №125. Такой необычный урок стал возможным, благодаря федеральному проекту «Футбол в школе». Его цель приобщить к спорту, как можно больше детей.

«Я так понял, многие занимаются спортом, конкретно футболом. Они на нас смотрят, мы для них живой пример. Я думаю, что они очень рады и ровняются на нас. Сегодня сделали акцент на эмоции, больше подвижных игр дали с мячами и без. Я думаю, у нас все получилось хорошо», — поделился полузащитник ФК «Динамо Барнаул» Даниил Зарецкий.

Желающих поиграть в футбол оказалось так много, что одного спортивного зала было недостаточно. На тренировку пришли 34 мальчика и 28 девочек. Для упражнений им выдали новый инвентарь. Фирменные мячи, майки, конусы останутся в школе. Это подарок от Российского футбольного союза участникам проекта, чтобы проводить занятия, на которых школьники узнают чем хорош футбол.

«Он много качеств развивает. Нужно думать, как правильно отдать пас, как правильно ударить. Это интересная игра», — отметил ученик школы №125 Артём Бредгауэр.

Алтайский край стал участником проекта «Футбол в школе» в 2022 году. С того времени он объединил 72 учебных заведения от Бурлинского до Локтевского районов. В этом году еще 80 школ хотят открыть у себя футбольные секции. Как и положено в спорте, здесь все серьезно. Учителя физкультуры проходят специальные курсы, подготовленные РФС. А команды в дальнейшем примут участие в «Школьной футбольной лиге».

«В этом году у нас уже подписано положение краевое «Школьная футбольная лига». Сейчас уже начали стартовать муниципальные этапы. Муниципальные этапы могут пока проводиться в формате 5 на 5. Но начиная с зональных уже школы должны играть по предложению РФС 6 на 6 и 7 на 7», — рассказал куратор проекта «Футбол в школе» в Алтайском крае Александр Логунцов.

По данным минспорта России за 2022 год, футболом в стране увлекаются больше 3 миллионов 300 тысяч человек. Благодаря проекту это число стремительно растет. Кто знает, может среди учеников 125 школы есть будущая звезда футбола. Тем более, что здесь же учился игрок питерского «Зенита» Александр Ерохин.

Взято отсюда.

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