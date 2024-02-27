Их едят по всему миру: 4 любимых блюда всех долгожителей

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27 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Ни для кого не секрет, что правильный рацион способен существенно продлить срок жизни. Именно поэтому подходить к выбору еды стоит особенно тщательно. Диетологи рассказали, какие блюда долгожители любят больше всего. Как передает «А теперь внимание!» со ссылкой на Marie Claire.

Как заявляют специалисты, одним из самых популярных блюд среди долгожителей считается натуральный йогурт с фруктами и орехами. Подобное любят есть в Греции. В частности, на Крите. При этом чаще всего жители острова выбирают йогурт именно из овечьего молока.

Не менее популярным блюдом среди долгожителей считается овсянка с орехами, фруктами и кленовым сиропом. Каша может легко заменить йогурт для тех, кто страдает от непереносимости лактозы.

Излюбленной пищей многих долгожителей также считаются яйца и тосты. Первые готовятся любым способом, а вторые жарятся исключительно на оливковом масле. Считается, что оно обладает противовоспалительными свойствами.

Не менее полезным и популярным продуктом считается рис. Он, как и бобовые, способен серьезно снижать риск возникновения сердечных заболеваний.

Фото: canadagoose-store.ru

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