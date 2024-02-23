В неформальной обстановке губернатору рассказали, как складывается жизнь участников СВО, их близких. Военнослужащие поделились планами на будущее

23 февраля, в День защитника Отечества, губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с семьями Героев России. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Глава региона пообщался с семьями Алексея Пащенко и Романа Блинова, а также с участниками СВО Владимиром Громовым и Владиславом Терентьевым.

“Их подвиги — это уже наша история, история нашей страны, которая будет передаваться из поколения в поколение. Обсудили сегодня в неформальной, обстановке, как складывается жизнь участников СВО, их близких. Военнослужащие поделились планами на будущее. Обязательно во всём будем помогать. Всё — ради того, чтобы приблизить победу, которую все очень ждут”, – написал позже губернатор в Telegram-канале.

Позже глава региона отправился на мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, в концертный зал “Сибирь”. Там среди почетных гостей были ветераны и военнослужащие, в том числе участники СВО и их близкие, руководители силовых ведомств, воинских частей и другие. Виктор Томенко вручал государственные награды.

Утром в Барнауле прошло возложение цветов на Мемориале Славы.

Взято отсюда