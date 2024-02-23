реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Их подвиги — наша история: Виктор Томенко встретился с семьями Героев России

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В неформальной обстановке губернатору рассказали, как складывается жизнь участников СВО, их близких. Военнослужащие поделились планами на будущее

23 февраля, в День защитника Отечества, губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с семьями Героев России. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Глава региона пообщался с семьями Алексея Пащенко и Романа Блинова, а также с участниками СВО Владимиром Громовым и Владиславом Терентьевым.

“Их подвиги — это уже наша история, история нашей страны, которая будет передаваться из поколения в поколение. Обсудили сегодня в неформальной, обстановке, как складывается жизнь участников СВО, их близких. Военнослужащие поделились планами на будущее. Обязательно во всём будем помогать. Всё — ради того, чтобы приблизить победу, которую все очень ждут”, – написал позже губернатор в Telegram-канале.

Позже глава региона отправился на мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, в концертный зал “Сибирь”. Там среди почетных гостей были ветераны и военнослужащие, в том числе участники СВО и их близкие, руководители силовых ведомств, воинских частей и другие. Виктор Томенко вручал государственные награды.

Утром в Барнауле прошло возложение цветов на Мемориале Славы.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Алтайские волонтеры Всемирного фестиваля молодежи прибыли в Сочи

Алтайские волонтеры Всемирного фестиваля молодежи прибыли в Сочи

Уже сегодня в сочинском Сириусе пройдет представление волонтерских делегаций, начнутся…

Узнать больше
Как фронтовая собака Варя ценой собственной жизни спасла бойцов

Как фронтовая собака Варя ценой собственной жизни спасла бойцов

Об этой необычной героине СВО мы узнали, когда стартовало народное…

Узнать больше
Солнце наносит удар за ударом: обрушатся ли на Алтайский край магнитные бури

Солнце наносит удар за ударом: обрушатся ли на Алтайский край магнитные бури

22 февраля на Солнце были зарегистрированы крупнейшие по силе вспышки…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp