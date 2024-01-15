реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ИИ может сократить количество рабочих мест и усилить социальное неравенство

Подписывайся на ГОРНЯК22!

ИИ может сократить количество рабочих мест и усилить социальное неравенство

Почти 40% занятости в мире подвержено воздействию искусственного интеллекта, сообщила глава МВФ

Дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ) может повлечь сокращение количества рабочих мест и усиление неравенства в мире. Такие оценки приводит директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем блоге на сайте финучреждения, сообщает ТАСС.

По всему миру ИИ заменит одни рабочие места и дополнит другие.

“Мы стоим на пороге технологической революции, которая может подстегнуть производительность труда, ускорить мировой экономический рост и повысить доходы во всем мире. Однако она также может привести к сокращению рабочих мест и усилению неравенства”, – отметила Георгиева.

Как сообщила глава МВФ, влияние развития ИИ на мировую экономику “трудно спрогнозировать”, так как процесс будет проходить “сложнейшим образом”.

“Выводы поражают: почти 40% занятости в мире подвержено воздействию ИИ”, – добавила директор.

В связи с тем, что ИИ влияет на высококвалифицированные рабочие места, продолжила Георгиева, “страны с развитой экономикой сталкиваются с большими рисками”, а также большими возможностями по сравнению со странами с формирующимся рынком и развивающимися странами.

В фонде считают, что “влияние на трудовые доходы будет во многом зависеть от того, в какой степени ИИ будет помогать работникам с высокими доходами”.

“Если ИИ существенно облегчит труд работников с более высокими доходами, это может привести к непропорциональному увеличению их трудовых доходов. Кроме того, рост производительности труда в компаниях, внедряющих ИИ, вероятно, приведет к повышению доходности капитала, что также может благоприятствовать работникам с высокими доходами”, – отметила глава МВФ.

Георгиева поделилась, что эта ситуация “может усилить неравенство” в мире. “В большинстве сценариев ИИ, вероятнее всего, увеличит разрыв между богатыми и бедными. Это “является тревожной тенденцией, которую политики должны предотвратить, чтобы технология не привела к дальнейшему росту социальной напряженности”, – указала Георгиева.

погода на сегодня , погода в самаре ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Вячеслав Франк проверил готовность пункта временного размещения, развернутого в связи с ситуацией на доме по улице Партизанской, 70б

16.01.2024

 Новости Алтай

Вячеслав Франк побывал на площадке дома по ул. Партизанкой, 70б, где объявлен режим повышенной готовности

16.01.2024

 Образование

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле последствия осеннего урагана будут устранять до весны

15.01.2024

 Новости Алтай

Глава барнаульского «Горэлектротранса» под домашним арестом по уголовной статье: все подробности

15.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае перекроют две трассы: на этот раз из-за военных колонн

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнаульской школе завелись тараканы: Роспотребнадзор попросил директора объяснить, откуда они

15.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске неизвестные сожгли «Тойоту» депутата гордумы: возбуждено уголовное дело

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске