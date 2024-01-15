ИИ может сократить количество рабочих мест и усилить социальное неравенство

Почти 40% занятости в мире подвержено воздействию искусственного интеллекта, сообщила глава МВФ

Дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ) может повлечь сокращение количества рабочих мест и усиление неравенства в мире. Такие оценки приводит директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем блоге на сайте финучреждения, сообщает ТАСС.

По всему миру ИИ заменит одни рабочие места и дополнит другие.

“Мы стоим на пороге технологической революции, которая может подстегнуть производительность труда, ускорить мировой экономический рост и повысить доходы во всем мире. Однако она также может привести к сокращению рабочих мест и усилению неравенства”, – отметила Георгиева.

Как сообщила глава МВФ, влияние развития ИИ на мировую экономику “трудно спрогнозировать”, так как процесс будет проходить “сложнейшим образом”.

“Выводы поражают: почти 40% занятости в мире подвержено воздействию ИИ”, – добавила директор.

В связи с тем, что ИИ влияет на высококвалифицированные рабочие места, продолжила Георгиева, “страны с развитой экономикой сталкиваются с большими рисками”, а также большими возможностями по сравнению со странами с формирующимся рынком и развивающимися странами.

В фонде считают, что “влияние на трудовые доходы будет во многом зависеть от того, в какой степени ИИ будет помогать работникам с высокими доходами”.

“Если ИИ существенно облегчит труд работников с более высокими доходами, это может привести к непропорциональному увеличению их трудовых доходов. Кроме того, рост производительности труда в компаниях, внедряющих ИИ, вероятно, приведет к повышению доходности капитала, что также может благоприятствовать работникам с высокими доходами”, – отметила глава МВФ.

Георгиева поделилась, что эта ситуация “может усилить неравенство” в мире. “В большинстве сценариев ИИ, вероятнее всего, увеличит разрыв между богатыми и бедными. Это “является тревожной тенденцией, которую политики должны предотвратить, чтобы технология не привела к дальнейшему росту социальной напряженности”, – указала Георгиева.

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