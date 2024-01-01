Икрой и мандаринами: чем бийчане встречали Новый год

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Новогодний стол Фото: Телеграм-канал ЧП-Бийск Новогодний стол Фото: Телеграм-канал ЧП-Бийск Новогодний стол Фото: Телеграм-канал ЧП-Бийск Новогодний стол Фото: Телеграм-канал ЧП-Бийск Новогодний стол Фото: Телеграм-канал ЧП-Бийск Новогодний стол Фото: Телеграм-канал ЧП-Бийск Новогодний стол Фото: Телеграм-канал ЧП-Бийск Новогодний стол Фото: Телеграм-канал ЧП-Бийск Новогодний стол Фото: Телеграм-канал ЧП-Бийск Новогодний стол Фото: Телеграм-канал ЧП-Бийск

Бийчане поделились фото своих новогодних блюд

В соцсетях бийчане поделились, чем встречали год Дракона. Перекличку новогодних блюд устроил телеграм канал ЧП-Бийск.

Судя по снимкам, традиционных блюд новогодней ночи – салатов оливье и селедка под шубой – становится все меньше. Зато бийчане на прочь побаловать себя икрой, креветками и крабами. Обязательно – мясная и фруктовая нарезка и, конечно, мандарины.

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Взято отсюда