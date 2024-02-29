Илон Маск купил ноутбук на Windows и остался недоволен

Бизнесмену не понравилось, что Microsoft не дает пользоваться системой без регистрации
Илон Маск / Кадр: YouTube-канал TED
Миллиардер Илон Маск купил ноутбук на Windows и возмутился необходимостью создания учетной записи Microsoft при настройке устройства.
“Только что купил новый ноутбук, и я не могу использовать его, пока не создам учетную запись Microsoft, что также означает предоставление их искусственному интеллекту доступа к моему компьютеру! Это неправильно”, – написал он в X.
Владелец соцсети отметил, что раньше можно было не создавать учетную запись. А в другом твите добавил, что “это не круто со стороны Microsoft”.
По его словам, он обратился к главе Microsoft Сатье Наделле за техподдержкой.
В конце января основанная Маском компания Neuralink впервые в истории вживила имплант в мозг человека.
новости Алтайский
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