Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Илон Маск назвал самую угрожающую проблему человечества

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Уже сейчас нужно кое-чем заняться

Илон Маск назвал самую угрожающую проблему человечества

Американский миллиардер Илон Маск предрек человечеству демографический коллапс из-за низкой рождаемости, пишет РБК.

В соцсети X (Twitter) бизнесмен обсудил рекордно низкий уровень рождаемости в нескольких странах.

“Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, – это демографический коллапс”, – подчеркнул Маск.

В списке самых проблемных стран оказались Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Италия и Нидерланды.

Кстати, по данным СМИ на 2023 год, Илон Маск – отец девятерых детей.

Напомним, миллиардер также уверен, что 2024 год будет еще более безумным, чем 2023-й.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Образование

Первый малыш в 2024 году на Алтае решил появиться прямо за праздничным столом

03.01.2024

 Образование

Спустя год задержали обвиняемую в крупном мошенничестве экс-руководителя Жилфонда в Барнауле

03.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» ведет посыпку противогололедными средствами дорог и тротуаров города

03.01.2024

 Новости Алтай

С первого взгляда и на всю жизнь: 60 лет совместной жизни отметили супруги Деевы

03.01.2024

 Новости Алтай

Завершился 678-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

03.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле народные дружинники следят за порядком на новогодних городках

03.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае построили уникальный «Снежный городок»

03.01.2024

 Новости Алтай

В Алейском районе был реконструирован мост за 54,4 млн рублей

03.01.2024

 Новости Алтай

Доноры хорошего настроения

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix