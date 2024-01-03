Илон Маск назвал самую насущную проблему человечества

Демографический кризис сегодня является одной из наиболее острых проблем, с которой сталкивается человечество.
Об этом заявил известный американский миллиардер Илон Маск в своем сообщении в социальной сети.
Отвечая на пост пользователя о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах, Маск подчеркнул, что демографический коллапс — это наиболее серьезная проблема, с которой мы столкнулись.
Ранее основатель SpaceX выразил мнение, что 2024 год станет хуже предыдущих.
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