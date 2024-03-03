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Илон Маск поддержал идею расформирования НАТО

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Илон Маск поддержал идею расформирования НАТО

Илон Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать НАТО

Илон Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать Организацию Североатлантического договора (НАТО), сообщает ТАСС.

“Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена”, – прокомментировал Маск публикацию миллиардера Дэвида Сакса.

“В 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причины ее появления больше не существовало. Но вместо того, чтобы расформироваться, у нее появилась новая миссия: расширяться. А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания”, – написал Сакс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после роспуска Организации Варшавского договора и ухода с политической сцены Советского Союза появилась надежда на реализацию принципов подлинной, без разделительных линий многосторонности на пространстве Евроатлантики, но вместо того, чтобы раскрывать потенциал ОБСЕ на равноправных коллективных началах, Запад не только сохранил НАТО, но и взял курс на поглощение прилегающего пространства, включая территории, где всегда существовали жизненно важные интересы России.

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Взято отсюда

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