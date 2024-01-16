Илон Маск поддержал идею провести мирную конференцию по Украине в Швейцарии

Зеленский подчеркивал, что стать участником мирного саммита сможет любая страна, уважающая “суверенитет и территориальную целостность Украины”

Кадр: YouTube

Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею провести мирный саммит по Украине в Швейцарии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой провести мирный саммит самого высокого уровня по ситуации на Украине, сообщает “Лента.ру”. Как рассказала политик на пресс-конференции, она подтвердила, что страна готова организовать подобное мероприятие.

“Надеюсь, что это произойдет”, – написал бизнесмен, заявив, что пришло время закончить с гибелью людей в конфликте.Отметим, что Зеленский подчеркивал, что стать участником мирного саммита сможет любая страна, уважающая “суверенитет и территориальную целостность Украины”. В частности, Киев хотел бы видеть и государства Глобального Юга, вроде Китая.

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