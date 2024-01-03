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Илон Маск предсказал демографический кризис в 2024 году

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Илон Маск предсказал демографический кризис в 2024 году

Об этом американский миллиардер написал в соцсети Х

“Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, – это демографический коллапс”, – такой ответ Маск оставил под сообщением пользователя соцсети о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.

Ранее основатель SpaceX выразил мнение, что 2024 год станет хуже предыдущих, напоминает “Комсомольская правда”. По его мнению, 2024 будет “еще более безумным”.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что демографическая ситуация в стране начнет улучшаться примерно через три года. Способствовать этому могут и возросшие выплаты.

Так, материнский капитал проиндексируют с 1 февраля 2024 года на уровень фактической инфляции по итогам 2023 года. Предварительный размер материнского капитала в 2024 году на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, а на второго ребенка – около 834 тысяч рублей.

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Взято отсюда

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