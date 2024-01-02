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Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год

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По мнению предпринимателя, “безумие” не прекратится

Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год

Фото: скриншот из видео / YouTube

Наступивший год будет хуже предыдущих, заявил американский бизнесмен Илон Маск. Как сообщает РИА Новости, он написал это в социальной сети X.

В соцсети у Маска спросили, на какой год рассчитывать людями “после четырех лет сумасшествия”.

“Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным”, – цитирует его агентство. Ранее газета Financial Times в прогнозе по ключевым событиям в мире допустила, что в 2024-м компания Илона Маска X может обанкротиться.

новости Локтевский

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