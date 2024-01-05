Илон Маск: стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей

Об этом он написал в социальной сети, прокомментировав пост о вторжении Наполеона в Россию

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что стремление вторгнуться в Россию в любое время года было плохой затеей, сообщает РИА Новости.

В социальной сети под постом, высмеивающим вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое закончилось бегством армии с наступлением зимы, Маск написал:

“Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей”.

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Взято отсюда