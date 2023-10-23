Именно эти фразы мужчина хочет слышать в отношениях от мудрой любящей женщины

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В какой-то момент отношений мужчины могут становиться не очень разговорчивыми, плохо идти на диалог и перестать выражать свои мысли вслух. Однако, несмотря на эту «эмоциональную стену», они ждут от своих женщин проявления тепла, заботы и признания – не только в поступках, но и в словах. Пишет Сибкрай.ру.



Вот некоторые вещи, которые мужчина хочет слышать от своей женщины.

«Займись своими делами».

Если у вас выходной, но вы видите, что мужчина реально занят работой, не нужно его куда-то тащить – в кафе, кино или клуб. Когда вы его зовете, а он не может, в его мозг подсознательно забирается чувство вины. Просто не нужно так делать. Пусть решает свои дела без «выноса мозга», ведь он старается для вас обоих.

Также мужчины очень ценят умение женщин понимать и принимать свое состояние. Например, если в ссоре вы перегнули палку, можно напрямую сказать: «Что-то сегодня я сказала лишнешго». Это мгновенно разрядит обстановку и облегчит жизнь вам обоим.

«Я в тебя верю».

Если ваш мужчина в чем-то сомневается, покажите ему, что вы в любом случае будете на его стороне и поддержите. Эти простые слова невероятно важны для его самооценки.

«Ты молодец».

Да, мужчин тоже иногда нужно хвалить. Пускай не за все подряд, и не на пустом месте, но если есть реальный повод, то почему бы и нет? Например, если он решил ситуацию с ремонтом или с противными соседями, ему будет приятно услышать, что он молодец.

«Я тебя понимаю».

Мужчины ценят, когда женщина умеет его правильно поддержать – искренне, с эмоциональным состраданием. Ведь иногда, несмотря на внешнее спокойствие, внутри у них тоже кипит целый фейерверк чувств.

«Я тебя люблю».

У каждого мужчины свои «тараканы», и если вы принимаете его таким, какой он есть – просто говорите об этом почаще.

Фото: https://ru.freepik.com/

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк