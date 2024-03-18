Именной избирательный участок в Барнауле открылся в школе №37

Избирательному участку №43 присвоили имя учителя истории, героя, погибшего в зоне проведения СВО Дмитрия Петровича Базанова. Торжественную церемонию посетили председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова , председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике БГД Марина Понкрашева , заместитель начальника штаба Регионального отделения «Юнармия» Алтайского края, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», участник боевых действий в Афганистане Вячеслав Кравченко , жена погибшего героя.

Со словами приветствия к гостям мероприятия обратилась председатель Избирательной комиссии Алтайского края:

«Сегодня именем нашего земляка назван избирательный участок в самом сердце Алтайского края, в городе Барнауле. В месте, где чтят его память и замечательные традиции, которые сложились в городе трудовой и боевой славы. Барнаул может этим гордиться», – подчеркнула Ирина Акимова.

На церемонии присутствовали ученики начального звена школы №37. В этот важный и ответственный день их посвятили в ряды юнармейцев отряда имени Дмитрия Петровича Базанова. Каждому вручили памятный значок.

«Ваше посвящение в ряды юнармии происходит в значимый день. В день выборов Президента страны и в день открытия именного участка. Я уверена, вы это точно не забудете!», – поделилась Марина Понкрашева.

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Взято отсюда.

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