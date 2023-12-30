Большинство прогнозов связаны со странами Запада

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал ряд прогнозов на 2024 год.

В своем телеграм-канале он отметил, что “нет ничего более бессмысленного и безнадежного”, чем прогнозирование. Тем не менее он решил этим заняться.

Вот что он предрек:

в России появятся Партия пацанов и Партия чушпанов, но впоследствии их запретит Минюст “из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте”;

военно-промышленный комплекс стран Евросоюза, Канады и США будет национализирован и передан “обиженному киевскому режиму” для поддержания его военного потенциала. Также Украине выделят кредит в размере 25,5 трлн долларов, который власти страны распилят в этот же день при участии Хантера Байдена;

страны ЕС распустят личный состав полиции и передадут его функции “немецким и укробандеровским полицаям с учетом их совместного исторического опыта”;

президента США Джо Байдена объявят в международный розыск “в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления и стойкой утратой президента США за кулисами его помощниками”;

экс-президент США Дональд Трамп будет приговорен к 99 годам заключения и избран новым главой США;

массовое оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, и их приход в американскую политику;

захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его императором Годзиллой I, а также начало правления Династии рептилоидов в этой стране.

Накануне Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине в 2024 году остается разоружение украинских войск и денацификация. Важнейшая цель, по его словам, – это смещение “правящего бандеровского режима” в Киеве, и Россия обязательно достигнет ее.

новости горняк



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