Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Император Годзилла и Партия чушпанов. Медведев сделал прогнозы на 2024 год

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Большинство прогнозов связаны со странами Запада

Император Годзилла и Партия чушпанов. Медведев сделал прогнозы на 2024 год

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал ряд прогнозов на 2024 год.

В своем телеграм-канале он отметил, что “нет ничего более бессмысленного и безнадежного”, чем прогнозирование. Тем не менее он решил этим заняться.

Вот что он предрек:

  • в России появятся Партия пацанов и Партия чушпанов, но впоследствии их запретит Минюст “из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте”;
  • военно-промышленный комплекс стран Евросоюза, Канады и США будет национализирован и передан “обиженному киевскому режиму” для поддержания его военного потенциала. Также Украине выделят кредит в размере 25,5 трлн долларов, который власти страны распилят в этот же день при участии Хантера Байдена;
  • страны ЕС распустят личный состав полиции и передадут его функции “немецким и укробандеровским полицаям с учетом их совместного исторического опыта”;
  • президента США Джо Байдена объявят в международный розыск “в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления и стойкой утратой президента США за кулисами его помощниками”;
  • экс-президент США Дональд Трамп будет приговорен к 99 годам заключения и избран новым главой США;
  • массовое оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, и их приход в американскую политику;
  • захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его императором Годзиллой I, а также начало правления Династии рептилоидов в этой стране.

Накануне Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине в 2024 году остается разоружение украинских войск и денацификация. Важнейшая цель, по его словам, – это смещение “правящего бандеровского режима” в Киеве, и Россия обязательно достигнет ее.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix