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Империя Ракшина. Компания алтайского бизнесмена возводит в Барнауле новый ТЦ

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Открытие торгового центра с офисами планируется к лету 2024 года

Империя Ракшина. Компания алтайского бизнесмена возводит в Барнауле новый ТЦ

Компания алтайского бизнесмена Ракшина (основатель «Мария-Ра») открывает новый торговый центр с офисами — переговоры с потенциальными арендаторами в самом разгаре. Запуск планируется на лето 2024 года, пишет «Алтапресс» со ссылкой на представителя компании Маргариту Сафронову.

Империя Ракшина. Компания алтайского бизнесмена возводит в Барнауле новый ТЦ

Объект строится в индустриальном районе на пересечении Балтийской, Сергея Ускова и Взлетной. Проект одобрили еще в феврале 2022 года. Согласно планам, в него входит торговый центр с большой зоной общепита и бизнес-центр класса «Б».

— Перейти к внутренней отделке торгового центра планируем весной. Сейчас ведем переговоры с потенциальными арендаторами. Видим большой интерес с их стороны. В скором времени приступим к заключению договоров. Понимаем, что в данной части города есть потребность в подобном объекте, — рассказала «Алтапресс» Маргарита Сафронова.

Помимо ТЦ на Взлетной, Ракшин хочет построить дом из четырех секций на Шумакова, 3. Проект огромного дома на градостроительном совете Барнаула представила архитектурная компания «Домус плюс».

Взято Источник
09.01.2024

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