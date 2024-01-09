Открытие торгового центра с офисами планируется к лету 2024 года

Компания алтайского бизнесмена Ракшина (основатель «Мария-Ра») открывает новый торговый центр с офисами — переговоры с потенциальными арендаторами в самом разгаре. Запуск планируется на лето 2024 года, пишет «Алтапресс» со ссылкой на представителя компании Маргариту Сафронову.

Объект строится в индустриальном районе на пересечении Балтийской, Сергея Ускова и Взлетной. Проект одобрили еще в феврале 2022 года. Согласно планам, в него входит торговый центр с большой зоной общепита и бизнес-центр класса «Б».

— Перейти к внутренней отделке торгового центра планируем весной. Сейчас ведем переговоры с потенциальными арендаторами. Видим большой интерес с их стороны. В скором времени приступим к заключению договоров. Понимаем, что в данной части города есть потребность в подобном объекте, — рассказала «Алтапресс» Маргарита Сафронова.

Помимо ТЦ на Взлетной, Ракшин хочет построить дом из четырех секций на Шумакова, 3. Проект огромного дома на градостроительном совете Барнаула представила архитектурная компания «Домус плюс».

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09.01.2024