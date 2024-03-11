Индекс блина: сколько жители Алтайского края потратят на Масленицу

Во сколько обойдется россиянам приготовление порции блинов на семью из четырех человек, вычислили в ассоциации «Руспродсоюз». Выяснилось, что за год индекс блинов в России вырос на 19,7% и составила 106 рублей. Жителям Алтайского края, желающим полакомиться блинами на Масленицу, также придётся заплатить больше.

Яйца побили рекорды

В ассоциации рассказали, что за основу был взят классический рецепт блинов: 130 г пшеничной муки, 300 мл молока, 3 яйца, 30 г сахара и 40 г масла сливочного.

Основной вклад в годовой прирост внесли яйца, которые подорожали в полтора раза, остальные ингредиенты прибавили в стоимости меньше, пишет ТАСС.

Согласно данным, которые приводят РИА Новости , средняя стоимость блинов домашнего приготовления в этом году составила 183 рубля, что на 31 рубль дороже, чем в марте 2023 года. Но в этом рецепте для приготовления берется чуть больше ингредиентов. В “индекс блина” входят данные Росстата о ценах за литр молока, 300 гр. муки, четыре яйца, 40 мл подсолнечного масла, 50 гр. сахара и по 5 гр. соли и дрожжей.

Рассчитывалась порцию в 30—40 блинов и выяснилось, что себестоимость одного блина поднялась с 4—5 рублей до 5—6 рублей.

Со сметаной дешевле

Подорожал блинный набор и в Алтайском крае. По данным Алтайкрайстата, на начало марта 2024 килограмм муки стоил в алтайских магазинах 40,69, тогда как год назад в марте 2023 года 36,40 р. За один кг сливочного масла сегодня придется заплатить 760,21 рублей (в 2023 г. — 692,95), за сахар-песок — 71,65 рублей за кг (62,22 р.).

Ну и все рекорды по росту цене побили яйца — 10 штук в алтайских магазинах стоят 115,16. Год назад они стоили 69,35.

Лидером по стабильности остается молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2% жирности – за год цена выросла на пару копеек. Сегодня за литр молока в среднем жители региона отдадут 77,51 л, в марте прошлого года он стоил 77,28 р.

Кстати, порадовала сметана – необходимый ингредиент для поедания блинов, она подешевела по сравнению с прошлым годом с 258,19 рублей за кг до 253,19

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Взято отсюда.

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