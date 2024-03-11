Подсчитали, как изменились цены на продукты из самого популярного рецепта

Вся инфографика к материалу: amic.ru

Сегодня начинается масленичная неделя. В течение следующих семи дней принято веселиться, прощаться с надоевшей зимой и встречать долгожданную весну. И, конечно же, какая же Масленица без блинов.

У amic.ru своя масленичная традиция: каждый год мы подсчитываем, как изменилась стоимость популярного угощения. Мы берем самый популярный рецепт блинов и изучаем, на сколько подорожали нужные продукты. В 2023-м результат нас очень удивил: стоимость даже снизилась.

О том, во сколько сейчас обойдется порция масленичного лакомства и на сколько цена изменилась за 12 месяцев, – в нашем материале.

P.S. В расчетах мы использовали средние цены по Алтайскому краю, которые регулярно публикует Алтайкрайстат. Мы сравнили сводки ведомства накануне Маслениц 2023-го и 2024-го.

Какие продукты нужны на блины?

В рецепте, который мы взяли за основу, для приготовления блинов нужны мука, молоко, яйца, сахар, сливочное и растительное масло. Цены на эти продукты мы и изучили.

На сколько подорожали продукты?

Увы, в этот раз результат не такой оптимистичный, как год назад. Из шести видов продуктов, которые нужны на блины, пять подорожали.

Так, молоко за год стало дороже на 2,7 рубля, или 3,6%.

Ощутимее (на 16,5%) подорожала мука. Сейчас килограмм в Алтайском крае обходится в среднем в 40,69 рубля. Год назад за тот же объем в магазинах просили 34,90 рубля.

Цены на яйца – одна из самых громких тем последних месяцев. Комментировать резкое подорожание пришлось даже президенту страны. Сейчас, как сообщается, цены начали стабилизироваться, но разница между нынешними ценами и теми, что были прошлой весной, все равно огромная. Десяток в конце февраля 2023-го стоил около 65,66 рубля, а уже сейчас за него придется заплатить порядка 117,62 рубля. Рост – более 78%.

На 17,4% подорожал сахар. Вместо 60,42 рубля, в которые обходился килограмм год назад, цена теперь составляет 70,97 рубля.

Сливочное масло тоже стало заметно дороже. Килограмм стоит 751,61 рубля, хотя 12 месяцев назад его можно было приобрести за 674,83 рубля. Рост за год – 11,3%.

И лишь растительное масло за год подешевело. Цена снизилась на 5,2% – с 128,61 рубля до 121,88 рубля.

Естественно, в условиях такого серьезного подорожания отдельных продуктов надеяться, что стоимость рецепта блинов не изменилась, не приходится.

Как изменилась стоимость порции блинов?

Рецепт, который мы берем за основу, чаще всего встречается на кулинарных порталах. По нему для приготовления порции из 15-20 блинов понадобится:

3 яйца;

0,5 литра молока;

250 граммов муки;

50 граммов сливочного масла;

30 мл растительного масла (пару столовых ложек);

60 граммов сахара (3-4 столовые ложки).

Мы высчитали, во сколько сейчас обойдется необходимое для рецепта количество продуктов, и сложили.

У нас получилось, что одна порция блинов по классическому рецепту сейчас стоит 130,5 рубля. Это на 23 рубля больше, чем было год назад: к прошлой Масленице такая же порция обходилась в 107,3 рубля.

Таким образом, за 12 месяцев праздничное лакомство подорожало на 21,6%.

А начинки тоже подорожали?

Если вы любите блины с творогом, спешим обрадовать – цена на него практически не изменилась. В конце февраля 2023-го килограмм обходился в 407,22 рубля, а сейчас – в 407,56 рубля.

Если вы едите блины со сметаной, спешим еще больше обрадовать – она вообще подешевела на полпроцента. Килограмм обходится в 252,64 рубля вместо 254 рублей, что были на прошлую Масленицу.

А вот любителей блинов с мясом обрадовать нечем – оно заметно подорожало. Для примера мы взяли говядину – за 12 месяцев стоимость килограмма увеличилась на 13,3%.

Еще одна популярная начинка для блинов – бананы. А они, как мы помним, резко подорожали к концу 2023 года. Сейчас килограмм в алтайских магазинах стоит в среднем 171,42 рубля. Хотя в прошлом феврале то же количество можно было купить примерно за 97,13 рубля. Эти плоды подорожали более чем на 76%. Так что такие блины потребуют гораздо больше финансов, чем на прошлую Масленицу.

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