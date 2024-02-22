Индекс промпроизводства в Алтайском крае показал наивысший прирост за 15 лет

Наивысший прирост за последние 15 лет продемонстрировали предприятия пищевой промышленности Алтайского края. Об этом заявил журналистам начальник профильного управления правительства региона Александр Большаков, подводя итоги отрасли за прошлый год.

Говорящие цифры

Он сообщил, что производство пищевых продуктов за прошлый год выросло на 9% в натуральном выражении. Выпуск напитков сократился на 0,5% благодаря снижению производства пива, зато лекарственных средств сделали на 12,7%. больше.

– Это выше среднероссийского показателя, – подчеркнул Александр Большаков.

Инвестиции за 9 месяцев по пищевым продуктам составили почти 5 млрд руб., или 125% к уровню 2022 года, в развитие производства напитков вложено 837 млн рублей, или 143%, в лекарственные средства – 600 млн, или 125%. Начальник управления прог- нозирует, что и по итогам года динамика инвестиций сохранится на достигнутом уровне.

Цифры говорят о том, что отрасль динамично развивалась. В плюсе оказалось мясо, субпродукты, колбасные изделия благодаря повышению потребительского спроса и победе в конкурентной борьбе с завозной продукцией.

Молочные продукты

Молокопереработчики поработали на уровне предыдущего года. Снижение произошло на 9% по цельномолочной продукции из-за высокой конкуренции в торговой сети на фоне падения покупательной способности местных жителей. При этом производство сыра удалось поднять на 17%, так как его можно вывозить в регионы с большей покупательной способностью. А падение выпуска масла на 18% руководитель Алтайпищепрома объяснил снижением на него спроса и относительно большими затратами на его хранение.

История со сбытом молочных продуктов разворачивалась драматически. В март мы вошли с рекордными складскими запасами сыров и масла, но потом производители нашли рынки сбыта, и к концу года ситуация выправилась. Предприятия работают ритмично, перерабатывают алтайское молоко и частично его завозят.

Между тем крестьяне с опаской ждут весны, когда переработчики обычно начинают снижать закупочные цены на молоко. В прошлом году это случилось в начале марта. В этом году у Алтайпищепрома нет информации о падении цен в ближайшее время.

– Волатильность цен была всегда, скорее всего, будет и в этом году, но меньше прошлогодней, когда было затоваривание рынка белорусской молочной продукции, – предположил начальник управления.

Зернопереработка

Производство муки в прошлом году в очередной раз снизилось. На этот раз не на 6%, а на 4%. Причина в высокой конкуренции зернопереработчиками не только на внутреннем, но и на международных рынках сбыта. Мельницы загружены на 75% не из-за дефицита зерна, а из-за невозможности выгодно продать муку. С европейской частью России нашим мукомолам трудно конкурировать из-за транспортных издержек, остается Дальний Восток, где нет своих мельниц.

В крае уже семь лет снижается производство фабричного хлеба, но его компенсируют небольшие пекарни при магазинах. Большаков успокоил тех, кто боится ухудшения потребительских свойств хлеба из-за снижения качества собранного в прошлом году урожая.

– Мы собираем миллионы тонн зерна, так что на производство 80–100 тыс. тонн хлеба хорошее зерно всегда найдется, – сказал он.

По крупе рост составил 1%. В лидерах – гречка, которую Алтайский край производит больше всех в стране. В России потребляется ее около 800 тыс. тонн. В этом году наш регион собрал около 900 тыс. тонн этого зерна. Поэтому те переработчики, которые следят за качеством своей продукции и готовы к жесткой конкуренции, к серьезным затратам на рекламу, могут удержаться на рынке.

– Создавать новые мощности по переработке – занятие рискованное: есть спрос – они будут работать, нет спроса – будут стоять, – считает Большаков, уточняя, что чем более мощное производство, тем ниже себестоимость и выше конкурентоспособность.

Объемы выпуска хлопьев снизились из-за высокой конкуренции на магазинных полках со сторонними производителями.

Сахар

Черемновский завод переработал больше миллиона тонн свеклы, выработав почти 130 тыс. тонн сахара. Остановка производства запланирована на 15 марта. В итоге ожидается 150 тыс. тонн сладкой продукции. Это чуть ниже среднегодового выпуска завода и объясняется меньшей, чем в 2022 году, сахаристостью корнеплодов. Уже известно, что в этом году завод откажется от сторонних поставщиков свеклы, ее будут сеять только два родственных предприятия, входящих в ГК «Доминант». Они вполне смогут обеспечить загрузку завода.

– Нормативный срок переработки свеклы 110 дней. Дальше корнеплоды портятся. На это время требуется 660 тыс. тонн. Мы перерабатываем больше миллиона тонн. Все заводы в России уже встали на профилактику, а Черемновский все работает, – объяснил Большаков.

Экспорт

В прошлом году мы наконец увеличили объемы мяса на экспорт. В первую очередь благодаря поставкам из «Алтайского бройлера» куриных ног и гребешков в Китай.

– Еженедельно грузили по контейнеру, и мы надеемся, что продажи этих субпродуктов в Поднебесную еще вырастут, – предположил спикер.

В прошлом году Китай больше чем в два раза увеличил импорт из края, в основном, растительного масла, зерновых и масличных культур.

Компания «Плавыч» поставила плавленые сыры в Турцию, Ирак, Вьетнам, Китай.

Расчеты между контрагентами идут как в национальных валютах, так и в долларах, хотя транзакции в «зеленых» проходят дольше.

Напоследок он успокоил тех, кто боится нехватки продовольствия: «При нынешних объемах производства продовольствия в России его дефицит может возникнуть, только если торговля не успевает организовать доставку».

ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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