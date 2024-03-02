Индийский пророк прибыл в РФ и рассказал, когда закончится СВО

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Зарубежный астролог твердо уверен, что уже наступила “фаза остановки”, многие начали менять свое мнение о России. Не позднее 2026 года СВО закончится, считает он

Известный индийский астролог и пророк Пунит Нахата поделился своими прогнозами по поводу окончания специальной военной операции. Предположения он озвучил в программе ” Прямой эфир ” на “России-1”.

По словам астролога, с февраля 2024-го по апрель 2026 года будет длиться особенный период, когда Юпитер вступит в свои права.

“И в этот период мы увидим, что СВО полностью закончится“, – заявил Пунит Нахата.

Он уверен, что спецоперация завершится не позднее апреля 2026 года. Также к этому времени закончатся и другие важные процессы, полагает индийский гость, так как “фаза остановки” уже стартовала. Нахата отметил, что некоторые жители западных стран, ранее настроенные резко негативно, постепенно начали менять свое мнение о России.

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Вспомнил он и интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Астролог считает, что эта беседа оказала огромное влияние на отношение к России со стороны мирового сообщества.

“Посмотрите на комментарии, которые оставляют люди. Они пишут: “Мы не знали, что Россия поступает правильно в этой ситуации”, “Мы доверяем президенту России больше, чем нашему президенту“, – сообщил Пунит Нахата.

Разнообразные астрологи, экстрасенсы и прочие сведущие неоднократно давали свои прогнозы об окончании СВО. Например, экстрасенс Аделина Панина предсказывала , что боевые действия закончатся в 2025 году.

Взято отсюда.

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