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Индия окончательно обнаглела. Нью-Дели открыто шантажирует Москву

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04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. События произошедшие на днях в очередной раз доказали, что все наши “надежные” партнеры на внешнеполитическом контуре, это люди, одержимые лишь одной мыслью о том, как бы в очередной раз поиметь с России что-нибудь задарма. Наглядным примером недобросовестного сотрудничества может служить Индия, отказавшаяся от закупок российской нефти. Как пишет Дзен-канал Vera Star.

Еще 1 января американское издание Bloomberg сообщило, что импорт нефти из России в Индию сократился в последнем месяце ушедшего года до самого минимального уровня за 2023 г. По мнению обозревателей аналитического издания, это произошло из-за того, что возникли проблемы с оплатой. Так же указывалось, что США усилили контроль за соблюдением наложенных ранее на Россию санкций, в том числе ценового потолка в размере 60 долларов за баррель российской нефти.

Однако это мнение полностью опроверг министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, заявивший, что причиной сокращения импорта стали не проблемы с оплатой, а непривлекательная цена российской нефти (тем самым, требуя максимальных скидок со стороны РФ).

Напомним, ранее индусы отказались разгружать танкеры принадлежащие России, которые доставили к берегам Индии 5 млн. баррелей нефти марки “Сокол”, добываемой в рамках проекта “Сахалин-1” на северной оконечности месторождения Чайво. Наши суда на протяжении нескольких недель болтались в нескольких милях от береговой линии, о чем свидетельствовали сервисы по отслеживанию судов.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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