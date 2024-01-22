Инфаркт может случиться из-за сильного стресса?

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22 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Сильные эмоциональные переживания могут иметь отрицательное влияние на здоровье сердца, даже до того, что они могут привести к сердечным заболеваниям, вплоть до инфаркта. Врачи подтверждают, что хронический стресс и эмоциональное перенапряжение являются факторами риска развития артериальной гипертензии и инфаркта миокарда.

Однако, в большинстве случаев стрессовые ситуации приводят к тому, что многие сталкиваются с так называемым “синдромом разбитого сердца”. Симптомы этого состояния напоминают инфаркт миокарда: внезапная и сильная боль в грудной клетке, которая может распространяться на левую руку, шею, нижнюю челюсть, а также спину и под лопатку.

Важно отметить, что у этих двух состояний разные физиологические причины: при инфаркте артерия сердца закупоривается тромбом, в то время как в случае синдрома разбитого сердца острое состояние вызвано действием гормонов стресса на миокард.

Для определения точной причины необходимо обращаться в медицинское учреждение, где проводится коронароангиография и эхокардиография. Эти процедуры позволяют врачам изучить состояние сердца и выявить возможные проблемы.

Фото: muzoktcrb.ru

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Автор: vizitka01

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