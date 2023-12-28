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Сейчас в стране наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. Многие болеют целыми семьями, поэтому врач поделился советами, как попытаться прервать цепочку заражений

Если в семье кто-то заболевает ОРВИ, гриппом и коронавирусом, то все остальные домочадцы практически неизбежно становятся контактными – инфицируются вирусами, заявил врач-инфекционист и доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов, сообщает “АиФ”.

“Но заболевают не все. Как правило, лучше других защищены взрослые люди, так как до этого момента они встречались с похожими вирусами и в результате у них сформировался определенный иммунитет к ним. Лучше всех от гриппа или COVID-19 защищены те, кто прививался.”, – объяснил он.

Больше остальных же, по словам медика, уязвимы перед заболеваниями дети, пожилые люди, а также пациенты, получающие иммуносупрессивные препараты, и больные СПИДом и другими иммунодефицитами.

Врач советует при любой респираторной инфекции по возможности разделить больных и здоровых, регулярно проводить влажную уборку и часто проветривать помещения. Такими мерами, как отмечает эксперт, не стоит пренебрегать даже при наличии вакцинации.

“В идеале больного надо разместить в отдельной комнате, и первые несколько дней, входя к нему по необходимости, надевать маску. Больному тоже надо надевать маску, чтобы снизить число выделяемых вирусов. Правда, с детьми раннего возраста это не всегда возможно, маска может мешать дыханию”, – рассказал специалист.

Инфекционист подчеркивает, что это правила особенно важно соблюдать в первые три-пять дней после появления первых симптомов. В это время больной выделяет максимальное количество вирусов. Фактически незаразным он становится только после пяти-семи дней болезни.

При этом Иван Коновалов отметил, что если сильный кашель сохраняется больше 10–14 дней, то, возможно, речь идет о заражении хламидийной или микоплазменной инфекцией или коклюшем. В таких случаях нужно пройти дополнительное обследование.

Ранее вирусолог рассказал, как отличить опасный грипп А от простуды. По словам специалиста, у заболеваний достаточно схожие симптомы, однако начальная стадия заражения у недугов все же разная.

Взято отсюда