ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКРЫТЫМ ДОРОГАМ В КРАЕ

По данным ФКУ УпрДор «Алтай» и КГКУ «Алтайавтодор» введено ограничение для грузового и пассажирского автотранспорта:

А-322 на участке с 130 по 288 км от г. Алейск до г. Рубцовск;

А-321 на участке с 19 до 64 км от г.Барнаула до с.Павловск;

К-09 на участке с 64 по 169 км с от н.п. Курья до границы с р. Казахстан.

Выставлены посты ГИБДД, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

Телефоны диспетчерских служб:

– дежурный ФКУ УпрДор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59;

– дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: 8 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

– дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86;

Единый номер вызова службы спасения: «112».

Взято отсюда.

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