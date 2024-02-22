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Инициативная группа показала первые наброски проекта благоустройства пустыря за ТЦ «Европа»

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Инициативная группа показала первые наброски проекта благоустройства пустыря за ТЦ «Европа»

Территория, где предлагается сделать парк, уже вынесена на голосование по программе «Комфортная городская среда» на 2025 год.

Параллельно на краудфандинговой платформе идёт сбор средств для оплаты работы архитекторов. Авторы проекта нового парка говорят, что на месте будущего парка непростой рельеф. В проекте нужно учесть обрыв, овраг, водоёмы, а также скудную растительность. Понадобится помощь биологов в выборе деревьев для посадки и восстановлении разрушенного плодородного слоя почвы. Не забыли и историческую значимость территории. Ещё в середине прошлого века она была частью первого барнаульского аэродрома. Есть идея площадки для запуска аэростата. А ещё хотят установить уменьшенную копию старой лестницы Нагорного парка. Архитектор Андрей Атаджанов помогает инициативной группе детализировать идеи, превратить в рабочий проект. А ещё барнаульцы объявили сбор денег хотя бы на символическую заплату архитекторам. Из 50 тысяч рублей сейчас не хватает чуть больше 10. Тем временем работа над проектом не останавливается. Кстати, кроме лестницы в проекте будет ещё несколько отсылок к уже несуществующим строениям Барнаула. Например, кафе в виде речного вокзала и визит-центр, напоминающий дворец спорта.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

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