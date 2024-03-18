«Иногда я не могу понять пассажира по губам»: интервью с глухим таксистом, который не слышит с рождения

Житель Барнаула Артем Городенцев с нарушением слуха работает водителем такси с 2020 года

У Артема в семье все глухие, кроме дочки

Барнаулец Артем Городенцев с рождения не слышит звуки окружающего мира. Читать по губам и понимать язык жестов он научился в школе-интернате для слабослышащих людей. Сейчас Артему 40 лет, и он работает таксистом. Мы поговорили с водителем через сурдопереводчика и узнали, как ему удается общаться с пассажирами и сотрудниками ГИБДД, как люди реагируют на его особенность и с какими сложностями приходится сталкиваться в поездках.

«Я был постоянно грязный»

– В 2001 году я поступил в ПТУ. Мы занимались в отдельном кабинете. После трех лет обучения выпустился с дипломом токаря. Работал по специальности почти два года, но мне эта работа не нравилась – я был постоянно грязный, все вещи были в масле. Плюс к этому на работе нужно было продолжать учиться, хотя у меня уже был диплом. Потом я устроился в компанию, которая устанавливает пластиковые окна. Но зимой работы не было, поэтому решил устроиться на работу, где нужно было устанавливать стальные двери. Заказов было не очень много, поэтому я пошел работать сборщиком мебели. Проработал на этой работе лет 12. Все было хорошо, я был доволен, но постепенно все пошло на спад. В 2008 году случился кризис, и зарплата стала меньше. Полгода я не работал, сидел дома. У меня был частный дом, поэтому нужно было много трудиться. В итоге начал искать работу, связанную мебелью, но заказов тоже было не очень много.

– Мне нужна была работа со свободным графиком, чтобы я не был постоянно занят, например, как на заводе. Я не люблю отпрашиваться, чтобы повидаться с мамой или помочь ей, так как у нее есть проблемы со здоровьем. Но сначала у меня была машина ВАЗ-2103, которая не очень подходила для работы в такси. Тогда я устроился на автомойку, проработал там около двух лет. Купил машину в кредит, и мои знакомые с нарушением слуха посоветовали устроиться в такси. Я попробовал, и в итоге два года – с 2020 по 2022 год – проработал в одном из такси. Немного позже в сообществе для глухих людей я узнал про Яндекс Такси. Взял машину в кредит (моя сломалась, и я ее продал) и стал сотрудничать.

«Используем чат»

– Я читаю по губам. Но бывают случаи, когда не могу понять пассажира по губам, и мы используем чат. Все люди разные, они по-разному разговаривают. Иногда можно прочитать по губам, а иногда – нет. Реагируют все по-разному. Был момент, когда пассажир начал со мной разговаривать, и я ему сказал, что плохо слышу. Он спросил: как я вообще работаю, раз я не слышу? Но это был странный вопрос – в приложении ведь указано, что я слабослышащий. Оказалось, что пассажир вызывал такси с чужого телефона, поэтому не знал о моей особенности.

– Поскольку я слабослышащий, пассажир или поддержка не могут мне позвонить – опция входящего звонка заблокирована. Это очень удобно. Если мне нужно что-то уточнить у пассажира – просто пишу в чате о том, что я не слышу, и задаю вопрос.

– Обычно никто не отказывается. В приложении указано, что я не слышу, поэтому пассажир заранее знает о моем нарушении слуха.

– Однажды я повез пассажира в то место, которое указано в приложении. Но он начал говорить, что нужно ехать в другое место. Когда он вышел, поставил плохую оценку. Он ругался, что мы приехали не туда, но я приехал в то место, которое было указано на карте. Когда, например, пассажиры не указывают подъезд, я уточняю у них, куда нужно подъехать. Иногда отвечают, иногда – нет. Бывает, что я принимаю заказ, а его отменяют. Всякое случается.

В ДТП Артем попадал один раз, и то не по его вине

– Сейчас мой рейтинг 4.99. Бывает, пассажиры оставляют чаевые.

– Если пассажир спрашивает меня о чем-то, я прошу написать мне в чат. Когда на светофоре красный свет, я читаю сообщение. Когда светофор зеленый, я не отвлекаюсь от дороги на чат. А так, мне нравятся все пассажиры. Если есть желание, они что-то спрашивают, если нет – молчат. Меня устраивают и те, и другие. Мне нравится, когда говорят: «Спасибо» на жестовом языке, либо пишут сообщение с благодарностью.

– Мне нравится работа в такси тем, что я могу сам составлять свой график, поэтому я чувствую себя свободно. Люблю ездить по городу на машине, возить клиентов. Бывает, что у меня что-то не получается, в любой работе есть свои сложности, но я стараюсь. Бывают длительные поездки, например, за город, и туда не всегда хочется ехать, поэтому я от некоторых заказов отказываюсь. Что касается дохода: да, в такси можно зарабатывать неплохие деньги.

– Да, у меня в Барнауле много знакомых с нарушением слуха, в том числе и таксистов.

– Сложно рассуждать, я был бы тогда совсем другим человеком. Все зависело бы от моих способностей.

«Я слышу сигналы»

– Нет, таких случаев не было. Я просто им пишу в мессенджере и показываю текст. Так и общаемся.

– С помощью слухового аппарата я слышу сигналы. Например, когда едет машина скорой помощи, я это слышу и сразу пропускаю ее. В ДТП я попадал один раз. Это была небольшая авария, но не по моей вине.

Все глухие, кроме дочки

– Нет. У меня есть семья, дочка.

– У меня в семье все глухие, кроме дочки. Она слышит, но у нее есть другая инвалидность.

– Я работаю почти каждый день, так как нужно оплачивать аренду машины. Но когда у меня выходные, я всегда стараюсь проводить их со своей семьей, например, мы гуляем все вместе.

Роман Коваленко оказался на страницах СМИ, когда спас 80-летнюю бабушку от мошенников. Работая водителем такси, он отговорил пожилую пассажирку переводить деньги на счет преступников. Поступок, заслуживающий уважения. Как оказалось, Роман – к славе человек привычный, ведь он был одним из ведущих шоу, которое выходит на ютуб-канале «Дюшес», и зрители, в том числе барнаульцы, знают его под именем Ромарио

Взято отсюда

18.03.2024