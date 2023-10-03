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Иномарка снесла столб в результате аварии в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Один из автомобилей зажало бетонной конструкцией

Фото: Вкурсе22

Жесткая авария с участием двух иномарок произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Вкурсе22”. 

На Антона Петрова седан на большой скорости протаранил малолитражку. От удара второй автомобиль перевернулся, его выбросило с дороги, после чего он ударился в бетонный столб и снес его.

На месте работали врачи скорой помощи. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на трассе в Алтайском крае грузовик сбил стадо баранов.

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