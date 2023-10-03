Иномарка снесла столб в результате аварии в Барнауле
Один из автомобилей зажало бетонной конструкцией
Фото: Вкурсе22
Жесткая авария с участием двух иномарок произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Вкурсе22”.
На Антона Петрова седан на большой скорости протаранил малолитражку. От удара второй автомобиль перевернулся, его выбросило с дороги, после чего он ударился в бетонный столб и снес его.
На месте работали врачи скорой помощи. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на трассе в Алтайском крае грузовик сбил стадо баранов.