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Иномарку выбросило на тротуар в центре Барнаула

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Кроссовер повис на небольшом сугробе

Иномарку выбросило на тротуар в центре Барнаула

Фото: “Инцидент Барнаул”

Иномарку выбросило на тротуар в центре Барнаула. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова. В результате случившегося кроссовер выбросило на тротуар, где он повис на небольшом сугробе.

В результате инцидента, по словам очевидцев, никто не пострадал. 

Пользователи в социальных сетях отмечают, что на этом участке пора ставить отбойник, чтобы отводить машины от людей.

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