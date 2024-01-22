Кроссовер повис на небольшом сугробе
Фото: “Инцидент Барнаул”
Иномарку выбросило на тротуар в центре Барнаула. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.
Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова. В результате случившегося кроссовер выбросило на тротуар, где он повис на небольшом сугробе.
В результате инцидента, по словам очевидцев, никто не пострадал.
Пользователи в социальных сетях отмечают, что на этом участке пора ставить отбойник, чтобы отводить машины от людей.
новости горняк
Источник