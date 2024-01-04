Иностранцам будут давать гражданство России после заключения контракта с Минобороны

Указ подписал президент России Владимир Путин 4 января
Военный / Фото: Госдума РФ
Российское гражданство получат иностранные граждане, которые в период спецоперации подпишут контракт с Минобороны РФ. Также гражданство дадут членам их семей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 4 января. Документ опубликован на портале правовой информации.
Иностранцы, которые подписали контракт, должны будут подать заявление о приеме в гражданство по соответствующей форме. Вместе с заявлением им нужно будет подать необходимые документы.
Ребенка также можно будет включить в заявление. Дети с 14 до 18 лет должны будут дать согласие на приобретение гражданства России.
Документы будут рассматриваться не более месяца.
В силу указ вступил со дня его опубликования.
новости Локтевский
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