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Иностранцам будут давать гражданство России после заключения контракта с Минобороны

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Указ подписал президент России Владимир Путин 4 января

Иностранцам будут давать гражданство России после заключения контракта с Минобороны

Военный / Фото: Госдума РФ

Российское гражданство получат иностранные граждане, которые в период спецоперации подпишут контракт с Минобороны РФ. Также гражданство дадут членам их семей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 4 января. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Иностранцы, которые подписали контракт, должны будут подать заявление о приеме в гражданство по соответствующей форме. Вместе с заявлением им нужно будет подать необходимые документы. 

Ребенка также можно будет включить в заявление. Дети с 14 до 18 лет должны будут дать согласие на приобретение гражданства России. 

Документы будут рассматриваться не более месяца. 

В силу указ вступил со дня его опубликования. 

новости Локтевский

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