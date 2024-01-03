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Иностранец бросил машину после ДТП и насмерть замерз в лесу рядом с Карелией

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Иностранец бросил машину после ДТП и насмерть замерз в лесу рядом с Карелией

Фото: unsplash.com

Мужчина из ближнего зарубежья сначала протаранил ограждение на трассе в Ленинградской области (недалеко от Карелии), а после скрылся в лесу, где его нашли замерзшим

Нетрезвый мужчина на автомобиле Skoda Rapid таранил ограждение на трассе “Скандинавия” в Выборгском районе Ленобласти. После случившегося он сбежал в лес, где его нашли погибшим, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы.

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Жестокое ДТП произошло в первый день нового года. Водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу

Инцидент произошел в 11 часов вечера 1 января текущего года. Как сообщает новостной портал Ленобласти, сообщение о происшествии поступило в полицию. Стало известно, что на 119-ом километре трассы А-181 “Скандинавия” водитель легкового автомобиля въехал в ограждение, бросил разбитую машину и убежал в лес.

Именно там обнаружили тело замерзшего участника ДТП, которым оказался 35-летний мужчина из ближнего зарубежья. По предварительной информации, в момент аварии он был нетрезв. Обстоятельства инцидента уточняются, отметили на странице новостного сайта.

Ранее сообщалось о массовой аварии в Тульской области. ДТП случилась в Воловском районе на 270-ом километре дороги в сторону Воронежа. В нем пострадали более 20 транспортных средств . Сегодня, 3 января, массовая авария произошла в Алтайском крае. Она “собрала” под Бийском около 10 машин .

Взято отсюда.

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