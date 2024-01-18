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Иностранец пытался купить на Алтае радиоактивные вещества, но попался полиции

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В отношении мужчины завели уголовное дело

Иностранец пытался купить на Алтае радиоактивные вещества, но попался полиции

Фото: unsplash.com

Житель ближнего зарубежья пытался приобрести в Горно-Алтайске радиоактивные вещества радий-226 и радий-228, сообщили в МВД региона.

31-летний подозреваемый перевел нелегальному продавцу 600 тысяч рублей, после чего был задержан правоохранителями республики – они провели совместную операцию по пресечению этой незаконной сделки.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 220 УК РФ и избрали меру пресечения в виде ареста. Сейчас силовики выясняют, с какой целью мужчина намеревался раздобыть радиоактивные вещества.

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