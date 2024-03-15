Иностранные поставщики начали блокировать параллельный импорт в РФ

По словам собеседников “Ъ”, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в РФ

Стиральная машина / Фото: unsplash.com

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки в Россию через параллельный импорт. Об этом сообщает “Ъ” со ссылкой на собственные источники среди ретейлеров.

По словам собеседников, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в РФ. Продавцы допускают полное исчезновение брендов в продаже, но надеются, что в таком случае их заменят турецкие и китайские товары.

Исполнительный директор группы “М.Видео-Эльдорадо” Сергей Ли рассказал, что ограничивать параллельный импорт уже начал Electrolux Group, которому принадлежат марки Electrolux и Zanussi. При этом другой собеседник отметил, что в их сети продукция Electrolux не продается с февраля 2022 года по причине серьезного удорожания на фоне более бюджетных аналогов.

Горняк22



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