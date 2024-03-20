В ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза», 19 марта, состоялась интеллектуально-развлекательная игра «Мы за здоровый образ жизни!» среди команд из профессиональных образовательных учреждений. В начале игры перед студенческой молодежью выступили официальный представитель Управления ФСБ России по Алтайскому краю Александра Яскожук на тему «Противодействие экстремизму и терроризму» и Игнашкин Максим Владимирович, сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю, с освещением вопроса о противодействии распространению наркотических средств.

Игра состояла из разминки и 6 раундов, два из которых были посвящены здоровому образу жизни. Между раундами ведущий общался со студенческой молодежью, задавая им вопросы про основы здорового образа жизни. В игре приняли участие 6 команд.

Победителями и призерами стали следующие команды:

1 место КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»;

2 место ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»;

3 место КГБПОУ «Алтайский государственный колледж».

Участниками игры также стали:

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»;

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»;

КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта».

Победители и призеры награждены дипломами, кубками и футболками от комитета по делам молодежи администрации города.

“Участники игры проявили большой интерес к игре, которую я разработал и предложил им. Очень важно проводить такие мероприятия для молодежи, потому что именно в таких играх молодые люди развиваются, узнают что – то новое, знакомятся друг с другом и в целом делают для себя определенные выводы с тех выступлений, которые прозвучали в начале игры” – отметил Ведущий игры Борис Елизаров.

Организаторы игры:

Комитет по делам молодежи администрации города;

Компания OMGames;

При поддержке ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза».

Взято отсюда