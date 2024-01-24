Александр Мишустин Фото: Анна Меньшикова

Председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин рассказал, что происходит на рынке новостроек Алтайского края и какие факторы будут формировать его в 2024-м и последующих годах

В 2023 году алтайские строители смогли вывести на рынок больше новых жилых комплексов, чем в 2022-м. Однако многоквартирных домов в регионе строят все меньше. Проблема – и в дефиците земли, и в желании государства охладить рынок, перегретый льготной ипотекой. Кроме того, за многоэтажной застройкой алтайских городов начала пристально следить прокуратура. Зато малоэтажке государство дает зеленый свет. Об этом и о других трендах отрасли “Толк” поговорил с председателем Союза строителей и инвесторов Алтайского края Александром Мишустиным.

“Не так страшен черт”

Взято отсюда