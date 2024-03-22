Интересы семьи – в приоритете

2024 год, как известно, объявлен в России Годом семьи, и Правительство страны планомерно выстраивает политику вокруг семейных ценностей. Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление здоровья, поддержка многодетных семей – это ключевые задачи, которые стоят перед государством.

В течение последних 20 лет в 10 раз увеличился охват семей мерами финансовой поддержки, в том числе благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», который был создан по решению Президента. Он помогает получить новую профессию широкому кругу граждан, а в этом году перечень лиц, которым доступна такая возможность, расширяется. Теперь пройти бесплатное переобучение могут не только женщины, а любые лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, это могут сделать люди, зарегистрированные в органах службы занятости.

«Эта инициатива поможет большему числу граждан поменять карьерную траекторию и получить знания и навыки по специальности, которая в этот момент им больше подходит или вызывает интерес.

По-прежнему возможность поучаствовать в национальном проекте есть у безработных жителей, у тех, кто под риском увольнения, инвалидов, ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции и уволенных с военной службы, отдельных категорий молодежи.

Алтайский филиал Президентской академии в течение нескольких лет бесплатно переобучает граждан, которые в этом нуждаются. Большой популярностью программы пользуются у женщин, находящихся в декрете, безработных женщин граждан возраста 60+. В этом году наш филиал также приглашает получить новые профессиональные компетенции», – говорит Ирина Мосина, директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала Президентской академии.

Со списком программ и перечнем категорий граждан, имеющих право принять участие проекте, можно познакомиться на сайте филиала.

Записаться на программы и получить ответы на интересующие вопросы можно в Центре дополнительного образования Алтайского филиала Президентской академии по тел.: 8 (3852) 503-432 (по будням с 8.00 до 17.00), электронная почта: mosina@alt.ranepa.ru.

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Взято отсюда.

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