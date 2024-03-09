Интуиция подскажет. Гороскоп на 9 – 15 марта

Авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака подскажет, чего вам ожидать в это время.

ОВЕН

Возможно ослабление здоровья, нужна профилактика. Заботы и внимания потребуют дети, как свои, так и чужие. В целом на текущей неделе не нужно никуда спешить, не стоит бросаться по первому зову на помощь окружающим. ТЕЛЕЦ. В делах нужно проявить настойчивость. Они сдвинутся не сразу, через усилия. Потянет в компанию, захочется общаться. Знакомые оценят ваши способности и таланты, вы оставите хорошее впечатление о себе. Благоприятно также решать юридические вопросы, контактировать с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятны затруднения на работе, возложение на вас дополнительных обязанностей. В то же время появятся неплохие возможности улучшить свою жизнь, немаловажно также поступление нужной информации. Тщательней следите за ключами и другими мелкими предметами.

РАК

Неделя принесет эмоциональные проблемы и лишние волнения. Особых поводов для этого не будет, это ваши внутренние страхи вылезут на поверхность. Вместе с тем усилится проницательность, а интуиция подскажет верный выход. Прислушивайтесь к себе и сохраняйте позитивный настрой.

ЛЕВ

Деньги, финансовый аспект, выплата и получение долгов будут занимать вас всю неделю. А также вопросы партнерства и родственных связей. Нужно будет как-то участвовать, что-то решать. И важно сохранять самообладание и взвешенный подход, абстрагироваться от эмоций.

ДЕВА

Вы будете настроены решительно и бескомпромиссно. На повестку дня выйдет вопрос вашего авторитета и влияния на окружающих – насколько вы ценны как боевая единица, насколько самостоятельны. Если немного смягчить напор, то это пойдет на пользу общению и дальнейшим договоренностям.

ВЕСЫ

Усилится беспокойство по поводу работы, ожидается много рутинной деятельности. Возможно, понадобится помощь других людей, привлечение дополнительных участников, обращение к различным специалистам. Повышенные нагрузки покажут важность вашего здоровья и жизненного тонуса. Заботьтесь о себе.

СКОРПИОН

Неделя хороша для отдыха и получения удовольствий. Побалуйте себя, посещайте мероприятия, приобретайте приятные вещи. Творчество будет буквально бить ключом, посвятите этому время. Дети тоже доставят положительные эмоции. Отвлекитесь, насколько возможно, от забот.

СТРЕЛЕЦ

Семья, домашние хлопоты, помощь близким по дому завладеют всем вашим вниманием. Вопросы покупок, в том числе и серьезных, будут обсуждаться в семейном кругу. Могут быть приняты спонтанные решения, скорее всего, удачные. В данном случае опирайтесь на интуицию.

КОЗЕРОГ

Поток событий усилится, намечается активное движение нововведений, разного рода деятельность и круговерть лиц вокруг вас. Кто-то будет уходить-приходить, приносить сообщения, и вся эта череда жизненных перемен непосредственно вас коснется.

ВОДОЛЕЙ

Денежная сфера приносит беспокойство, возможны дополнительные заработки и в то же время расходы на вашу мечту. Во всяком случае, предстоящие траты запланированные, но все же довольно внушительные, что и заставляет переживать. Не стоит излишне тревожиться, все сложится хорошо.

РЫБЫ

Удачливый и благоприятный период, вы способны проявить характер, чего-то достигать, более эффективно работать, и вообще будет повод собой гордиться. Главное, не переусердствовать, чтобы это приятное чувство не вылилось в самолюбование. Обстоятельства складываются в вашу пользу.

Нина СТРЕЛЬЦОВА

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Взято отсюда.

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