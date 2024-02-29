Ипотека, вычеты, маткапитал. Какие льготы для семей с детьми пообещал Владимир Путин?

В России увеличат налоговый вычет, а также заработает национальный проект “Семья”

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Семьи с детьми в России сегодня остро нуждаются в поддержке, поэтому президент России Владимир Путин предложил продлить уже действующие программы, а также расширить некоторые из них. Кроме того, в стране запустят новый нацпроект “Семья”, который должен решить проблемы с низкой рождаемостью. Подробнее об этих мерах поддержки, которые анонсировал во время послания к Федеральному собранию глава государства, рассказываем в рубрике “Вопрос-ответ”.

Какие программы для семей продлят и на сколько?

Во-первых, Владимир Путин предложил продлить минимум до 2030 года материнский капитал. Сейчас эта программа действует в стране до 2026 года.

Во-вторых, глава государства предложил до 2030 года пролонгировать программу семейной ипотеки. Срок ее действия истекает в РФ летом 2024 года. “За последние шесть лет миллионы семей улучшили условия, в том числе благодаря семейной ипотеке. Программа семейной ипотеки действует до июля. Предлагаю продлить ее до 2030 года, уделить особое внимание семьям с детьми до 6 лет”, – сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что эти меры поддержки семьям с детьми сейчас остро необходимы. Деньги на это в федеральной казне есть.

Какие еще меры поддержки могут ввести для семей с детьми?

Если сейчас налоговый вычет на первого ребенка равен 1400 рублям, а на второго – 2800, то в ближайшее время эта сумма должна возрасти вдвое. За третьего и всех последующих детей Владимир Путин предложил установить вычет в размере 6000 рублей.

Кто сможет получить помощь в рамках нацпроекта “Семья”?

Новый национальный проект будет направлен на повышение рождаемости в России. Отрицательная динамика по этому показателю фиксируется в стране последние несколько лет.

Как пояснил Владимир Путин, в первую очередь помощь в рамках нацпроекта “Семья” получат регионы, где показатель рождаемости ниже среднего. Таких субъектов федерации по итогам 2022 года в России было 39.

“До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 млрд рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года”, – сказал Путин.

Также президент отметил, что за чертой бедности сейчас находятся порядка 30% семей, в которых воспитывают трех и более детей. Глава государства поставил задачу к 2030 году снизить этот показатель минимум до 12%.

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