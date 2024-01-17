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Иран впервые нанес ракетный удар по Пакистану: что происходит на Востоке

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Иран впервые нанес ракетный удар по Пакистану: что происходит на Востоке

Восток. Самолеты. Атака. Ракеты Фото: Unsplash.com

Ракетные удары нанесли вооруженные силы Ирана по территории Пакистана. Ситуация на Востоке, которая и без того не отличается стабильностью, продолжает обостряться

Иран нанес удары по двум штабам террористической группировки на территории Пакистана. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Tasnim. Базы террористов поражены ракетами и беспилотниками.

Чью базу атаковал Иран

Целью атаки Ирана стали базы группировки “Джейш аль-Адль” (“Армия справедливости”). Они существуют с 2012 года и поддерживают белуджийских сепаратистов.

На территории Пакистана проживают несколько этнических групп, и часть из них хотят отделиться от страны и образовать независимые национальные государства. Одни из них – националисты-белуджи. Вооруженный конфликт в Белуджистане начался еще в 1948 году и продолжается до настоящего времени.

“Джейш аль-Адль” ведут борьбу против действующего правительства Ирана, базируясь на пакистанской территории. В декабре 2023 года эта группировка взяла на себя ответственность за теракт в полицейском участке в иранском городе. Тогда погибли 12 сотрудников полиции, еще семь человек получили ранения, уточняет РБК.

Атаки Ирана на Ирак и Сирию

Ранее Иран нанес удар баллистическими ракетами по Ираку. Целью были “шпионские объекты” Моссада (израильская разведка) в городе Эрбиль.

Также некоторое время назад иранские силы нанесли удары по позициям “Исламского государства” (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. Это был ответ на разрушительный удар в городе Кермане.

Во время траурной церемонии у могилы генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани произошло два взрыва. Жертвами теракта стали около 100 человек, более 200 пострадали. ИГ взяло на себя ответственность за произошедшее.

Напряжение между Ираном, Пакистаном, Сирией, Ираком, другими восточными и иными государствами продолжает расти. В частности, МИД Ирака после ракетных ударов в городе Эрбиль отозвал своего посла в Тегеране, а США оценили действия Ирана как “безрассудные”.

Что происходит

По мнению обозревателя РИА Новости, в регионе “прямо сейчас идет одновременная игра за расширение влияния на всем Ближнем Востоке и решается, какой будет судьба Старого Света, который окончательно превращается из субъекта в объект мировой политики”.

Взято отсюда

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