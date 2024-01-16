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Иран уничтожил авиабазы и консульство США в Ираке в ответ на недавние атаки

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Иран уничтожил авиабазы и консульство США в Ираке в ответ на недавние атаки

Иранские военнослужащие нанесли удары по консульству США и по американским военным базам

Американское консульство в иракском городе Эрбиль попало под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана, сообщает агентство РБК со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил).

Согласно официальному заявлению, иранские военнослужащие нанесли удары не только по консульству, но и по американским военным базам.

“В ответ на недавние террористические преступления враги исламского Ирана, штаб-квартира шпионов <…> была атакована баллистическими ракетами КСИР и уничтожена”, — говорится в сообщении военных.

ABC News со ссылкой на источник в иракских службах безопасности сообщает, что в результате иранских атак в Эрбиле прекращено воздушное сообщение, а удары были “очень жесткими”. Всего атаке подверглись восемь объектов возле консульства США. По данным СМИ, погибли четыре человека, среди которых не числятся американцы. Силы коалиции сбили три беспилотника возле аэропорта в Эрбиле.

Reuters пишет о двух погибших и пяти раненых. При этом агентство со ссылкой на двух чиновников США уточнило, что “ни один из американских объектов в Эрбиле не подвергался ракетным атакам”. Кроме того, как сообщает Al Jazeera, были атакованы объекты в Сирии.

Напомним, в ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по объектам йеменских хуситов в ответ на атаки на торговые суда в Красном море. В свою очередь хуситы объяснили свои действия как закономерную реакцию на “агрессию” США и Израиля в секторе Газа.

Официальный представитель иранского МИДа Насер Канани Чафи назвал атаку произволом, нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена и отметил, что подобные действия только усилят нестабильность в регионе.

Президент США Джо Байден заявил, что атаки на хуситов – это оборонительные меры в связи с многочисленными обстрелами коммерческих судов разных стран в Красном море. В ответ хуситы запустили ракеты “земля — земля” и пообещали атаковать военные базы США и Британии, если те продолжат обстрелы и усилят удары.

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Взято отсюда

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